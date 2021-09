“Non accade nulla per caso…”, Fatima Trotta, scollatura esagerata: la mano finisce proprio su di LUI. Una coppia favolosa – FOTO

Tutto pronto per il grande salto di qualità per Fatima Trotta, protagonista di una nuova avventura: sarà fuoco e fiamme con lui.

Da aspirante velina all’età di diciannove anni a conduttrice, il passo è davvero breve per la simpaticissima e bellissima, Fatima Trotta.

La regina della comicità sul piccolo schermo ha regalato finora tanti sorrisi al pubblico appassionato. Basta vedere le performance di gruppo a “Made in Sud” in compagnia di colleghi dal sapore accattivante come Stefano de Martino e Elisabetta Gregoraci.

Insomma la nostra Fatima aveva intrapreso davvero un bel cammino professionale, durante il quale non è passata inosservata neppure la sua bellezza dai lineamenti mediterranei.

Oggi, la favolosa conduttrice partenopea si dichiara prontissima al grande salto di qualità in tv con un nuovo palinsesto tutto da seguire. Andiamo a vedere di cosa si tratta e i dettagli d’anteprima di presentazione con Fatima protagonista insieme ad una persona davvero speciale

Fatima Trotta, anteprima da sogno al fianco del suo LUi: di chi si tratta – FOTO

