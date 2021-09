Miriam Leone ha deciso di condividere con i suoi followers alcuni dei segreti che si nascondono dietro all’abito indossato per la cerimonia di nozze.

Le foto dell’abito che Miriam Leone ha indossato durante il ricevimento del suo matrimonio hanno lasciato tutti senza parole. Poche ore fa la donna ha pubblicato alcuni scatti inediti sul suo profilo Instagram, raccontando ogni dettaglio del secondo meraviglioso abito che ha indossato il giorno del matrimonio con Paolo Carullo. Le fans di Miriam hanno adorato il vestito da sposa fin da subito, ma adesso che sono stati svelati i segreti dell’abito indossato per il ricevimento la faccenda ha preso tutta un’altra piega… ancora più romantica! Vediamo insieme cosa ha raccontato lei su Instagram.

Miriam Leone svela i segreti del suo abito da sposa

Il secondo vestito di Miriam Leone è firmato Christian Dior Haute Couture, ed è ovviamente stato cucito su misura per lei. Su Instagram la neo-sposa ha ripercorso con i suoi followers i momenti più importanti: dalla scelta del vestito all’ultima prova, avvenuta il 30 agosto a Parigi, alla cerimonia in chiesa. In tutti i post pubblicati Miriam ringrazia Dior per la cura dei dettagli. “Da nipote di ricamatrici ho ammirato il lavoro artigianale, sempre con occhi a cuore e infinita gratitudine” ha scritto. Uno dei dettagli più apprezzati del secondo abito della Leone, infatti, è stato un coprispalle ricamato a mano: “Abbiamo aggiunto uno “sciallitto” in omaggio alle nostre nonne siciliane che ne avevano sempre uno poggiato sulle spalle nelle sere umide d’inverno…” ha raccontato ai suoi followers.

Ma non è tutto: anche la corona che ha indossato come cerchietto durante la festa di nozze non era casuale. Miriam, infatti, ha chiesto a Dior che le pietre incastonate fossero azzurre per un motivo ben preciso. “Ho chiesto che le pietre fossero azzurre perché, non so se lo sapete, la sposa deve indossare anche qualcosa di azzurro” ha spiegato facendo riferimento ad una delle tante “scaramanzie” che si presume portino fortuna agli sposi.

Ai fans di Miriam resta ora decidere quale abito amare di più: quello lunghissimo e pieno di tulle, indossato in chiesa, o il più “fresco” Dior utilizzato per il ricevimento? Senza dubbio sono entrambi meravigliosi, e auguriamo che tutti i dettagli curati da Miriam portino tanta fortuna alla nuova coppia di sposi.