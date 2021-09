Alice Campello-Morata si è lasciata andare ad uno scatto bollente e fuori dal comune, i fan sono rimasti senza parole

Classe 1995, direttamente da Mestre, Alice Campello è un’influencer e modella, moglie del calciatore Alvaro Morata da cui ha ripreso anche il cognome che sfoggia su Instagram.

Molto famosa sui social dove vanta di quasi tre milioni di fan con i quali condivide scatti bollenti e mozzafiato. Appassionata di moda, ha iniziato a compiere i suoi primi passi nell’azienda di famiglia per poi ampliare la sua carriera con lavori da modella e da fashion blogger.

Alice Campello, scatto da capogiro: posteriore in vista – FOTO

Alice Campello non perde occasione di mandare in tilt i fan che la seguono con passione e non vedono l’ora di lasciare commenti e like sotto alle foto. Il suo profilo è un mix di sensualità, eleganza e tanta allegria.

Dalle foto con la famiglia a quelle da sola, dagli scatti più divertenti a quelli più bollenti. L’ultimo è uno di questi. Si è lasciata fotografare da sola con un vestito bianco e attillato, il fondoschiena è in primo piano e lo sguardo è accattivante.

Le sue forme prorompenti sono ovunque ed hanno già fatto il giro del web, ha un fisico da fare invidia al mondo e Alice sa cosa piace ai fan ed è per questo che non perde occasione di sfoggiare i suoi lati migliori.

“Sei spettacolare” ha scritto qualcuno sotto al post e poi ancora “Favolosa” e qualcun altro ha aggiunto: “Stupenda”.

Oltre ad essere una bellissima influencer Alice Campello è anche una moglie e mamma meravigliosa, insieme ad Alvaro Morata sono una coppia strepitosa che ha dato alla luce tre figli stupendi. Il web li adora e i fan aumentano giorno dopo giorno e loro non potrebbero desiderare nulla di meglio.