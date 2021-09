Spezia-Juventus, le pagelle e il tabellino della partita tra la squadra di Thiago Motta e i bianconeri di Massimiliano Allegri.

La Juventus ha avuto un inizio di campionato estremamente complicato. Dopo aver cambiato nuovamente guida tecnica, richiamando Massimiliano Allegri in panchina, i tifosi bianconeri speravano in una partenza decisamente migliore. In quattro turni, la squadra di Torino ha collezionato appena 2 punti perdendo contro il Napoli e l’Empoli e pareggiando contro l’Udinese e il Milan.

Contro lo Spezia, tutti speravano in una reazione d’orgoglio. La squadra di Max passa in vantaggio con un bel tiro di Kean. Gyasi e Antiste fanno però il bello e il cattivo tempo e ribaltano il risultato con tiri non contestati. Al 65esimo minuto, Federico Chiesa sigla il gol del pareggio. Sugli sviluppi di un calcio da fermo, De Ligt contro ribalta il risultato con un tiro di destro. La partita è stata spettacolare e ricca di gol. La prima vittoria per la Juve è stata sudatissima: la formazione ligure ha venduto cara la pelle.

SPEZIA (4-3-3): Zoet 5.5; Amian 5.5, Hristov 6, Nikolaou 6.5, Bastoni 6.5; Maggiore 6 (85′ Salcedo s.v), Bourabia 5.5 (77′ Sala s.v), Ferrer 5.5; Verde 6.5, Antiste 7.5 (77′ Nzola s.v), Gyasi 7.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 5, Danilo 5.5, Bonucci 5, De Ligt 5.5, De Sciglio 5.5 (45′ Alex Sandro 5.5); Chiesa 6.5 (84′ Kulusevski s.v), Bentancur 5.5 (46′ Locatelli 6), McKennie 5, Rabiot 6; Kean 6.5 (59′ Morata 6), Dybala 6.

Reti: 28′ Moise Kean (J), 33′ Gyasi (S), 49′ Antiste (S), 66′ Chiesa (J), 72′ De Ligt (J)

Ammoniti: Nikolau (S), Morata (J), Nzola (S)

Arbitro: Aureliano

La Juventus affronterà, nel prossimo turno di campionato, la Sampdoria nel lunch match di domenica. Lo Spezia, invece, ospiterà il Milan sabato alle 15.00.