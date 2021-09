“Un Posto al Sole” anticipazioni 23 settembre: è finita tra Serena e Filippo?

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata della soap opera napoletana. Tra Filippo e Viviana non sembra essere affatto finita e per Serena è arrivato il momento di tirare le somme

Un Posto al Sole è la soap opera napoletana più seguita del nostro Paese. Domani andrà in onda il penultimo appuntamento della settimana e, purtroppo, non ci sono ancora novità per quanto riguarda Susanna. Franco però ha scoperto qualcosa sull’aggressione ora che il rider ha ricordato qualche dettaglio su quella notte, e quello che ha scoperto metterà ancora di più in cattiva luce la figura di Manlio agli occhi di Adele. Perché mai? Come può avere a che fare lui con l’aggressione di sua figlia, è se è ancora in carcere?

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata

Nel frattempo, Serena è sempre più disperata: manca poco alla nascita della sua bambina e il matrimonio con Filippo sta davvero andando a rotoli. Nel prossimo episodio, la Cirillo scoprirà che Viviana e Filippo sono ancora in contatto, nonostante lei sia andata a Tenerife. Ancora una volta troverà conforto con Marina, alla quale chiederà dei consigli su quanto scoperto. Successivamente, si farà anima e coraggio e avrà un duro scontro con suo marito. Fino ad adesso è sempre stata dolce e accondiscendente, è arrivato il momento di tirare fuori l’artigli e farsi rispettare. Chissà, se questa improvvisa presa di posizione, riuscirà a far scattare qualcosa in Filippo che non ha mai provato interesse alcuno nei confronti di sua moglie, da quando si è svegliato dall’anestesia.

Nel frattempo, in vista della crisi tra Fabrizio e Marina, Roberto proverà a guadagnare nuovamente terreno con la sua ex.