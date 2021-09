“Uomini e Donne”, anticipazioni 23 settembre: scontro in studio

Uomini e Donne, anticipazioni della prossima puntata che andrà in onda domani giovedì 23 settembre. Ancora tensione per Joele e Matteo, i due tronisti di questa stagione

Domani andrà in onda la penultima puntata di Uomini e Donne di questa settimana. Dopo aver dedicato gli ultimi appuntamenti al trono delle ragazze e quello Over, i riflettori della puntata di domani saranno tutti puntati sui tronisti Joele e Michele. Abbiamo visto Roberta e Andrea Nicole uscire con dei ragazzi e vivere delle esterne davvero belle ed emozionanti. Adesso bisogna capire se anche i percorsi di Matteo e Joele stanno proseguendo nei migliori dei modi, ma non sembra affatto così. Infatti i due tronisti si ritroveranno a scontrarsi nella prossima puntata che andrà in onda.

Uomini e Donne, anticipazioni della prossima puntata

Stando a quanto dicono le anticipazioni, Matteo Fioravanti e Joele Milan porteranno in esterna la stessa corteggiatrice. Sarà lei a decidere di non declinare nessuno dei due inviti, e questo farà infastidire particolarmente Matteo che deciderà di non uscire più con lei. Questo comportamento risulterà un po’ da ipocrita ad alcuni protagonisti del programma, che gli faranno appunto notare che anche loro tronisti hanno la possibilità di uscire con più persone e di questo non ne fanno di certo un dramma. Intanto in studio la corteggiatrice ammetterà di essersi ritrovata meglio con Matteo, spiazzando Joele che farà fatica a nascondere la sua delusione. Qui salirà la tensione tra i due tronisti, che si scontreranno e cominceranno a litigare.

Le altre corteggiatrici, invece, saranno molto arrabbiate nel vedere i due tronisti concentrati entrambi sulla stessa ragazza. Riusciranno a fare breccia nei cuori dei due ragazzi, che sembrano essere già impegnati?