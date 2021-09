Eurovision Song Contest 2022, verso la scelta della sede ufficiale

Si va verso la fine per la scelta della sede ufficiale italiana per l’Eurovision Song Contest 2022

Nei prossimi giorni saranno prese decisioni che porteranno alla scelta finale della sede che ospiterà l’evento. A seguito della vittoria a Rotterdam dei Maneskin la nuova edizione dell’Eurovision song contest sarà ospitata da una delle nostre città italiane. Molte avevano risposto alla chiamata, ma nelle scorse ore il nome della città di Torino sembra spiccare sulle altre.

La scelta della sede e della conduzione

Delle 17 città candidate ad ospitare la 66ª edizione dell’annuale concorso musicale solo una risulterà avere i migliori requisiti. A fine agosto la scelta dei vertici Rai e dell’organizzazione dell’evento avevano ristretto la scelta a 5 proponenti: Rimini, Bologna, Pesaro, Milano e Torino. Anche se inizialmente sembrava essere Bologna la più accreditata nelle ultime ore il capoluogo del Piemonte sta facendo parlare di sé.

La sede proposta dalla città di Torino sarebbe il Palasport Olimpico, l’impianto polifunzionale coperto che nel 2006 ha ospitato il torneo olimpico di hockey su ghiaccio e nel 2018 il campionato mondiale di pallavolo maschile. Questa struttura sembra avere tutte le credenziali per salire sul podio. Infatti alcuni dei criteri fondamentali per la scelta della sede riguardano proprio le sue caratteristiche come la capienza, le strutture ricettive e i collegamenti con i sistemi di trasporto. Nulla che non ci saremmo aspettati dalla città che è stata la sede dei XX Giochi olimpici invernali e che risulta un’eccellenza in molti contesti economico, artistico, culturale.

Se la sede è quasi certa la stessa cosa vale per la conduzione. Sembra che il grande compito di gestire l’evento e di interagire con artisti stranieri voglia essere affidato al noto conduttore televisivo e radiofonico Alessandro Cattelan. Ovviamente non sarà da solo a condurre lo show, voci che circolano hanno portato il nome di Chiara Ferragni.

A breve dovrebbe essere comunicata la notizia ufficiale riguardante la sede, per ora queste le notizie che lasciano presagire un grande evento per l’Italia e il mondo della musica.