“Che belli che siete”, Amadeus e Giovanna Civitillo finalmente ci riescono – FOTO

Amadeus e Giovanna finalmente ci sono riusciti a concedersi un attimo tutto per loro. Non capitava da molto tempo a quanto pare: i due hanno immortalato il momento in uno splendido scatto

Amadeus e Giovanna sono due splendidi personaggi del mondo dello spettacolo molto amati dal pubblico del piccolo schermo. Sono inoltre una coppia molto affiatata come dimostrano gli scatti social pubblicati dal profilo social della Civitillo.

L’ultima foto condivisa su Instagram è stata il simbolo di un momento appena trascorso insieme che non si concedevano da tempo. Finalmente oggi sono riusciti a far quello che ogni coppia dovrebbe di norma compiere tutti i giorni.

Amadeus e Giovanna Civitillo, la foto del momento speciale trascorso insieme

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

I due piccioncini hanno pranzato insieme dopo tanto tempo in cui non riuscivano a farlo dati i numerosi impegni di lavoro e personali che li costringevano a non essere sempre l’una con l’altro.

Amadeus è ormai un volto amico per i telespettatori di Rai 1, con la sua simpatia e bravura ha praticamente incantato grandi e piccini, che seguono ogni sera mentre si godono la cena, “I soliti ignoti“.

Il programma è un appuntamento fisso per il pubblico soprattutto negli ultimi mesi in cui il divertimento è raddoppiato dato che i concorrenti sono personaggi famosi del mondo dello spettacolo. Ieri sera, ad esempio, il duo di comici Gigi e Ross, ha fatto ridere molto sia le persone presenti nello studio che quelle a casa, con Amadeus che gli faceva da spalla.

Il conduttore sarà al timone anche quest’ anno del Festival di Sanremo e si aspettano già grandi nomi per la kermesse canora prevista per l’inverno del 2022.

Giovanna Civitillo è di sicuro fiera del lavoro che ogni giorno compie suo marito per allietare i telespettatori di tutta Italia e anche lei è molto brava nei panni della conduttrice così come si è visto durante il “PrimaFestival“.