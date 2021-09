Trucco occhi, come potenziare lo sguardo in poche e semplici mosse

Trucco occhi, come valorizzarli in poche e semplici mosse. Lo sguardo penetrante è assicurato.

Gli occhi sono sicuramente la parte più importante del make up. Ecco perché bisogna adottare dei piccoli accorgimenti preliminari alla fase del trucco per rendere il tutto funzionale. Avere uno sguardo accattivante in pochi semplici passaggi è possibile, basta solo chiedersi quale sia la propria forma.

Piccoli, grandi, rotondi, tendente verso il basso o ancora infossati, ravvicinati e distaccati…insomma, è davvero importante capire in primis gli strumenti necessari ed i colori da utilizzare. Ecco alcuni suggerimenti per gli occhi piccoli, grandi e rotondi: pochi step per un make up da sogno.

Trucco occhi, come intervenire sugli occhi piccoli

Gli occhi piccoli hanno come primaria esigenza quella di essere ingranditi. Per tale ragione bisogna scegliere colori chiari e luminosi. L’effetto brillante infatti andrà a creare una splendida illusione ottica enfatizzando la zona situata proprio attorno agli occhi. Si consiglia di lavorare l’area tra l’occhio ed il sopracciglio con un apposito pennello, stretto proprio per garantire precisione in uno spazio molto ristretto.

Ecco sei step per truccare gli occhi piccoli:

Munirsi di pennello dalla forma piatta ed applicare l’ombretto chiaro lungo la palpebra mobile; Applicare – con pennello a punta obliqua o pennello a matita – sulla piega della palpebra l’ombretto scuro, meglio opaco (si creerà così un contrasto con la parte trattata in precedenza); Usare l’ombretto più chiaro sulla parte trattata prima con i colori scuri e sfumare fino all’arcata sopraccigliare; Dall’angolo esterno dell’occhio fino a quello opposto, sfumare i due ombretti per favorire un trucco omogeno; Kajal bianca: un tratto deciso sul bordo palplebrale inferiore. Tirando l’occhio verso il basso con l’indice e procedere. Il colore bianco rende lo sguardo più ampio; Sigillare il tutto con abbondante mascara, meglio se è di quello waterproof ovvero resistente all’acqua.

E gli occhi grandi e/o rotondi?

Per gli occhi grandi/rotondi è ovvio come le esigenze siano diametralmente opposte, ovvero rimpicciolire ed intensificare lo sguardo. Bisogna optare in questo caso per le tonalità più scure per smorzare la forma degli occhi. Ecco cinque step da seguire per intervenire sugli occhi grandi ed assicurarsi un make up impeccabile:

Applicare un ombretto scuro lungo la palpebra mobile; Munirsi di eyeliner: tratto più largo lungo entrambi i lati e sottile al centro dell’occhio; Sulla palpebra inferiore un tratto con kajal nera da sfumare con pennello o un bastoncino di ovatta; Kajal sulla riga interna dell’occhio per intensificare lo sguardo e al contempo rimpicciolire l’occhio; Mascara sullo sulle ciglia superiori, un trucchetto per smorzare i toni dell’occhio rotondo.

Insomma, ogni forma ha la sua esigenza. La prossima volta scopriremo i passaggi semplici per intervenire sugli occhi infossati, ravvicinati e distaccati. Munitevi di ombretti che possono migliorare l’aspetto del proprio sguardo ed appositi pennelli, ovviamente puliti.