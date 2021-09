Antonella Mosetti ha postato su Instagram un video in cui è comodamente seduta in macchina: la canotta non contiene il suo décolleté impressionante.

Antonella Mosetti è una showgirl molto provocante: i suoi contenuti condivisi su Instagram fanno sognare sempre i numerosissimi followers. La romana, con la sua avvenenza e con il suo fisico marmoreo, infiamma ogni giorno Instagram. La 46enne, nella giornata di ieri, aveva stupito tutti per il suo attacco verso Aldo Montano. La nativa di Roma è stata fidanzata per ben 5 anni con lo sportivo. “Solo io so davvero chi sei..Una persona ‘ora’ meravigliosa!!! Anche merito mio”: questo il pensiero della showgirl.

La Mosetti, in ogni modo, ha provocato diversi mal di testa anche in questa giornata di fine settembre. La classe 1975 indossa una canotta che non riesce né a coprire né a contenere il suo lato A da brividi.

Antonella Mosetti in macchina: canotta illegale e il décolleté straborda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti 🖥📽🎶🩰🎤 (@antonellamosetti)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Sei di una sensualità unica” Sabrina Salerno, vestitino super e scollatura bomba: davanzale che stordisce – FOTO

Antonella, qualche ora fa, ha piazzato sul suo profilo Instagram un video alquanto particolare. La romana è comodamente seduta in macchina e indossa una canotta straordinaria che non riesce però a contenere proprio niente. Il suo décolleté sta per esplodere e manda in estasi la platea di ammiratori.

Per fortuna la showgirl indossa la cintura di sicurezza: il dispositivo, oltre a proteggerla, aiuta a nascondere qualcosina. La nativa di Roma mostra tutto il suo splendore e sfoggia un sorriso niente male. Il filmato ha già inanellato più di 2mila visualizzazioni. I fan stanno ovviamente commentando con enfasi, complimentandosi con lei per le sue forme da urlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sophie Codegoni, arriva la dichiarazione che mette tutti a tacere: “Forza piccola” – FOTO

La Mosetti, nel corso dell’estate, ha reso incandescente la temperatura anche sui social network. I costumi da lei indossati, invece di coprire le sue curve pericolose, mettevano il tutto in evidenza.