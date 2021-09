Francesca Ferragni ha condiviso su instagram una foto insieme alla sua sorellina Valentina in occasione del suo compleanno

Le due sorelle della nota influencer Chiara Ferragni, fanno a gara per chi è più bella. Francesca ha condiviso una foto che la ritrae insieme alla sorellina Valentina davanti ad una parete di rose colorate dove c’è la scritta Valentina Ferragni, in occasione del suo compleanno. Le due sono apparse abbracciate e bellissime entrambe in toni rosa, proprio come il colore del brand di gioielli di Valentina.

Francesca Ferragni al party esclusivo della sorella Valentina al Duomo

La sorella maggiore delle Ferragni ha condiviso su instagram nelle stories, la location incredibile del party esclusivo di Valentina per il suo compleanno. L’influencer ha scelto una terrazza con vista sul Duomo di Milano per l’occasione e ha allestito tutta la location con fiori e postazioni dei suoi gioielli, Valentina Ferragni Studio. Indubbiamente è stata una festa davvero pazzesca e ricca di glamour. C’erano le foto di Valentina ovunque e il simbolo del suo marchio fatto a luce led e posizionato su ogni tavolo. Sono state allestite anche delle colonnine con esposti alcuni dei gioielli della linea della Ferragni.

Francesca ha scritto sotto alla foto che la ritrae insieme alla sorelline, delle parole molto dolci e amorevoli:”Alla festa di compleanno di Valentina, sono così orgogliosa di mia sorella e dei suoi successi”. Si può dire che tutte e tre le sorelle siano di grande successo, due nel mondo della moda e dell’imprenditoria e l’altra come dentista. Quest’ultima ha seguito le orme del papà che è appunto un dentista. Le altre due hanno scelto una strada diversa, più creativa e verso temi che riguardano la moda e lo spettacolo. Ha iniziato Chiara con il suo blog e poi si è fatta strada in questo mondo acquisendo sempre più notorietà e seguito, fino a diventare una delle influencer più seguite e rilevanti al mondo.

Piano piano ha poi iniziato a cimentarsi nel ruolo d’imprenditrice costruendo il suo brand Chiara Ferragni e portando a termine collaborazioni con altri marchi noti e importanti. Valentina ha seguito l’esempio della sorella Chiara e ha deciso di intraprendere anche lei la carriera d’influencer e imprenditrice, ottenendo un successo rilevante.