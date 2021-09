“Non mi ca*a nessuno” Aurora Ramazzotti arriva la risposta che non ti aspetti – VIDEO

Aurora Ramazzotti, lanciatissima nel suo ruolo di conduttrice televisiva, è in viaggio per registrare le puntate di un programma che debutterà a breve

Conto alla rovescia iniziato a fra quattro giorni circa, il 27 settembre, debutterà in prime time su Italia 1 il programma “Mystery Land”. Al timone vedremo il veterano Alvin e una delle nuove leve dello spettacolo italiano, la simpaticissima Aurora Ramazzotti.

La figlia d’arte sta facendo una bella gavetta nel piccolo schermo, arrivando ad avere incarichi sempre più impegnativi. Ha esordito conducendo il daily di “X Factor” ed è stata inviata per la trasmissione “Vuoi scommettere?”, condotta da sua madre, Michelle Hunziker. Più recentemente ha fatto parte anche della squadra de “Le Iene”.

Aurora Ramazzotti: il rapporto con i fan che strappa un sorriso

Aurora Ramazzotti è a Roma per completare le registrazioni di “Mystery Land” che l’hanno coinvolta a più riprese durante la scorsa estate e che l’hanno portata in diverse e suggestive location del nostro paese.

La giovane classe 1996 fa base a Milano ed è nota perlopiù per il suo successo sul web. La ragazza, infatti, ha uno stuolo di fan che la segue giornalmente su Instagram dove al momento conta oltre 2,2milioni di follower. Ciò la rende a pieno diritto una delle influencer più apprezzate del nostro paese.

Aurora Ramazzotti utilizza il suo ascendente sul pubblico per lanciare spesso messaggi di positività su tematiche importanti, si è spesso schierata a favore della comunità LGBTQ+, del movimento della body positivity e contro la violenza di genere.

Inoltre, ha una spiccata verve ironica a cui dà sfogo nella sua ormai celebre “Rubrichetta”, un momento di dialogo diretto con i fan ai quali risponde in maniera divertente tramite Instagram Stories. Rappresenta una sorta di posta del cuore in cui dare consigli cercando di strappare un sorriso ma, a volte, Aurora regala qualche piccola informazione sul proprio conto.

Un utente, mentre la ragazza era in viaggio verso Roma, le ha chiesto: “La gente che ti vede sul treno e ti riconosce non ti rompe le bal*e?”. Sicuramente la domanda nasce da una proiezione del proprio desiderio di poter incontrare la Ramazzotti dal vivo un giorno, per strapparle un selfie e quattro chiacchiere.

Prontamente e con simpatia la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha risposto: “Non mi ca*a nessuno”. Chissà, forse la mascherina obbligatoria sul treno ha fatto il suo dovere di regalarle l’anonimato e potersi confondere tra i passeggeri.