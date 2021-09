Fantacalcio, quinta giornata: le probabili formazioni delle partite di oggi

Oggi si disputeranno le ultime tre gare della quinta giornata di campionato: le probabili formazioni e tutte le informazioni per il Fantacalcio.

Con le tre gare di oggi si chiude il primo turno infrasettimanale della stagione. Tra ieri e martedì sono andate in scena sette partite, mentre oggi sono in programma: Sampdoria-Napoli (18:30), Torino-Lazio (18:30) e Roma-Udinese (20:45). Grande attesa per i fantallenatori che attendono con ansia l’esito di questi match per portare a casa punti importanti.

Fantacalcio, le probabili formazioni delle quattro gare in programma oggi

Oggi si concluderà la quinta giornata di campionato, spalmata in tre giorni. Il primo turno infrasettimanale ha visto le vittorie di Inter e Milan che, al momento, guidano la classifica in attesa delle gare di oggi.

Successo anche per la Juventus che, battendo per 2-3 lo Spezia, ha conquistato la prima vittoria in campionato dopo quattro turni. Oggi in campo Roma, Napoli e Lazio che sperano di guadagnare punti e tenere il passo in classifica. Con le ultime tre partite si concluderà anche il turno di Fantacalcio. Di seguito le probabili formazioni dei match in programma oggi.

Leggi anche —> Fantacalcio, consigli sulla formazione da schierare nella quinta giornata di campionato

SAMPDORIA-NAPOLI: giovedì 23 settembre, ore 18:30

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Damsgaard; Caputo, Quagliarella.

Indisponibili: Verre, Gabbiadini.

Ballottaggi: Thorsby 60% – Askildsen 40%; Bereszynski 65% – Depaoli 35%.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Indisponibili: Lobotka.

Ballottaggi: Manolas 55% – Rrahmani 45%; Ruiz 65% – Elmas 35%; Politano 55% – Lozano 35%

TORINO-LAZIO: giovedì 23 settembre, ore 18:30

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Brekalo, Pobega; Sanabria.

Indisponibili: Praet, Izzo, Belotti, Zaza.

Ballottaggi: Singo 55% – Vojvoda 45%; Pobega 55% – Linetty 45%.

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Indisponibili: Zaccagni.

Ballottaggi: Lazzari 55% – Marusic 45%; Hysaj 60% – Radu 40%.

ROMA-UDINESE: giovedì 23 settembre, ore 20:45

Roma (4-2-3-1) Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Indisponibili: Spinazzola, Vina.

Ballottaggi: Zaniolo 55% – Carles Perez 45%; Pellegrini Lo. 60% – Shomurodov 40%.

Udinese (3-5-2): Silvestri; De Maio, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Zeegelaar; Pereyra, Beto.

Indisponibili: Nestorovski.

Ballottaggi: Beto 60% – Pussetto 40%; Zeegelaar 55% – Stryger Larsen 45%; De Maio 60% – Rodrigo Becao 40%.

Leggi anche —> Spezia-Juventus 2-3, le pagelle e il tabellino della partita: prima vittoria per i bianconeri

Il campionato non si ferma e già sabato andranno in scena i primi anticipi della sesta giornata che si concluderà lunedì con il Monday Night.