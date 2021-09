“Sei il mio vero idolo”, Federica Pellegrini e l’ultimo tuffo in piscina: LUI vorrebbe farlo insieme a lei – FOTO

Federica Pellegrini è pronta per un ultimo tuffo prima di rientrare alla base. L’amore della sua vita sarebbe disposto a condividerlo con lei…

Ultima standing ovation per Federica Pellegrini, la “leggenda” di nuoto stile libero nei 200 metri. In occasione del tour di Napoli, la reduce dalla finale olimpica di Tokyo 2020 ha immortalato gli ultimi istanti dell’avventura con una foto che entrata in poco tempo nel cuore di tutti i suoi followers.

Ormai non ci sono più aggettivi da espletare per descrivere una campionessa dal valore aggiunto e una “spanna” al di sopra degli altri almeno in patria.

Federica si augurava che tutto andasse per il verso giusto anche al termine della manifestazione intercontinentale che le ha permesso di raggiungere la quinta finale consecutiva in un “Olimpiade”.

Il mancato raggiungimento del podio non ha fortunatamente scoraggiato la nuotatrice che ha costruito e ottenuto la rivincita al termine della competizione partenopea

Federica Pellegrini, i dettagli dell’ultima sbracciata e il desiderio del suo “amico”…

