“Un quadro olio su tela”, Lucilla Agosti in slip mostra un panorama in cui perdersi – FOTO

Lucilla Agosti è una lanciatissima attrice che condivide spesso scatti inebrianti sul suo profilo Instagram come quello odierno

La conduttrice e attrice Lucilla Agosti è un incanto per i suoi fan e non solo e lo dimostrano i suoi scatti e video sui social network.

La voce di Radio R101 sta con Andrea Romiti da molti anni e insieme hanno tre figli: Cleo, Diego e Alma, che hanno rispettivamente 10, 8 e 4 anni. Del compagno di Lucilla si sa ben poco a parte che lavora in ambito finanziario. È una persona molto riservata infatti.

I due non si sono mai sposati per una nobile idea: fino a quando non saranno riconosciuti gli stessi diritti a omosessuali ed eterosessuali non faranno il grande passo. In Italia infatti sono consentite tra persone dello stesso sesso solo le unioni civili e non il tradizionale matrimonio.

Lucilla Agosti, la foto che accende l’animo e il cuore dei follower

