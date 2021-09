La settimana della moda conosce i suoi obiettivi e Melissa Satta sa quel che vuole: una combo di autentica sensualità muterà presto in “silenzio religioso”.

Se la Fashion Week 2021 ha finalmente aperto le sue porte in grande stile, la trentacinquenne showgirl nativa di Boston, Melissa Satta, ora alla guida sempre più sicura dell’appuntamento con la quotata trasmissione a sfondo calcistico di “Sky Calcio Club“, in questa giornata di fine settembre si dimostrerà profondamente vicina agli avvenimenti in corso di svolgimento in quel della sua cara Milano.

La moda nella sua magnetica interezza sancisce in queste ore il suo ingresso nel capoluogo lombardo, nel frattempo la conduttrice e modella, grazie allo sfoggio di una “bonita” e “potentissima” mise en place, non sembrerà essere da meno.

Melissa Satta che sensualità! Fashion Week in “religioso silenzio”

