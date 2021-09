Sampdoria-Napoli, le pagelle e il tabellino tra i blucerchiati e la squadra di Luciano Spalletti.

Il Napoli sta vivendo un momento magico: l’avvio di campionato è stato praticamente perfetto con 4 vittorie su 4. La squadra di Luciano Spalletti va a Genova per affrontare un match difficile contro la Sampdoria. La partita, però, non ha praticamente mai avuto storia dal primo all’ultimo minuto. La formazione partenopea mette a segno due gol per tempo e realizza il secondo 0-4 consecutivo in trasferta. I tifosi possono gioire: tralasciando la classifica, gli uomini in campo sanno veramente quello che devono fare.

Gli azzurri giocano un calcio spumeggiante e sono letteralmente affamati. La prima frazione si chiude subito sul 2 a 0, con gol di Osimhen e di Fabian Ruiz (splendido sinistro da fuori aria). La formazione campana si diverte e crea occasioni a raffica: appena iniziato il secondo tempo, Osimhen sigla la sua doppietta personale e Zielinski riscatta il suo negativo inizio di campionato (causa infortunio) mettendo a segno il quarto gol per i suoi. Dopo 5 turni, la banda di Spalletti ha solamente vinto ed è quindi al primo posto con 15 punti. Il campionato è decisamente avvincente: le due squadre di Milano non hanno ancora perso ma sono a quota 13 (l’Inter ha pareggiato proprio contro la Sampdoria a Marassi mentre il Milan contro la Juve).

Sampdoria-Napoli, le pagelle e il tabellino della partita

Sampdoria: Audero 5, Bereszynski 5, Yoshida 4.5, Colley 4.5, Augello 5.5, Candreva 6, Thorsby 5.5, Adrien Silva 5 (55′ Ekdal 5.5), Daamsgard 5, Caputo 5, Quagliarella 5.5 (55′ Torregrossa 5.5)

Napoli: Ospina 6, Di Lorenzo 6, Rahmani 6.5 (48′ Manolas 6), Koulibaly 7, Mario Rui 6.5, Fabian Ruiz 7, Zambo Anguissa 7.5, Zielinski 7 (68′ Elmas 6), Lozano 6, Osimhen 8 (82′ Petagna s.v), Lorenzo Insigne 6.5 (68′ Politano 6)

Reti: 10′ Osimhen, 39′ Ruiz, 50′ Osimhen, 59′ Zielinski

Arbitro: Paolo Valeri di Roma

Il Napoli giocherà domenica alle ore 20:45 contro il Cagliari, riabbracciando allo stadio Diego Armando Maradona (prima San Paolo) Walter Mazzarri. La Sampdoria, invece, andrà ad affrontare la Juventus allo Stadium sempre domenica ma alle ore 12:30.