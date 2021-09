Valentina Vignali è disperata, il VIDEO commovente con l’amico preferito: “Voglia di te…”

La cestista e modella, Valentina Vignali ha pubblicato su Instagram un video emozionante. Lei è dannatamente disperata: scopriamo il perchè.

La showgirl e campionessa di basket, Valentina Vignali è davvero molto dispiaciuta, quasi disperata per gli ultimi eventi che si sono verificati in famiglia.

La cestista professionista ha ripreso gli allenamenti a pieno ritmo, come testimoniano le ultime foto postate sui social network dove la showgirl si impegna in maniera energica a fare del proprio meglio.

Le ultime notizie però provenienti dall’ambiente di casa Vignali non aiutano ad affrontare le giornate nella giusta maniera. I fan dunque si raccolgono accanto a lei per cercare di dare sostegno e conforto adatti per superare questo momento difficile.

Il video pubblicato poche ore suscita non poche preoccupazioni soprattutto per la “padrona di casa” alla “dannata” ricerca di uno degli amici fidati. Andiamo a vedere nel dettaglio, però cosa è accaduto e come Valentina sta cercando di risolvere questo grande problema

Valentina Vignali, la “padrona di casa” più generosa che ci sia: “Torna da me…”

