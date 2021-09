“Sto urlando in aramaico” Elodie, slip in mostra e movenze da infarto – FOTO

Elodie ha fatto fuori tutti! La cantante infatti con le sue movenze da infarto ha mandato in tilt il web.

Questo outfit ha letteralmente scatenato il web: tantissimi ad amarla, apprezzarla ma anche numerosi a criticarla, comunque sia non è passata di certo inosservata la tuta super luccicante di Elodie, la cantante romana con la carriera in continua ascesa. Un successo dietro l’altro che pare non voglia arrestarsi.

Un tributo a Raffaella Carrà non da tutti capito dato che sui social c’è chi non ha perso l’occasione per attaccarla accusandola di essere volgare. Ma Elodie ormai è una donna di spettacolo ed ama in quanto tale cimentarsi in esibizioni complete e quindi curando anche la gestualità, il ballo oltre il canto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Meravigliosa dea”: Shaila Gatta, la scollatura estrema fa sognare il web. Curve incredibili – FOTO

Elodie, gli slip in mostra mandano in tilt il web

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Un incanto”: Cecilia Rodriguez, la mise mozzafiato fa sognare tutti. Scollatura da capogiro – FOTO

Una giornata sicuramente importante per Elodie, oggi infatti ha avuto inizio la sua nuova era. L’aveva già comunato sui social pochi giorni fa quando annunciava il suo singolo dal titolo “Vertigine” in uscita proprio oggi. Le sue storie non parlano d’altro, piccoli frammenti del suo nuovo video che si preannuncia dai toni piccanti.

E’ facile capire perché, il nuovo look graffiante seduce e getta il panico sul web: total black, così come la sua foltissima chioma nera ad onde. Un mini top smanicato con fibbie ed un pantalone a vita bassissima con slip in mostra lungo ai lati creando un gioco di seduzione. Le sue movenze da infarto poi, arricchiscono quella passione sprigionata dall’artista.

Quasi 120 mila visualizzazioni in un’ora, sicuramente un successo preannunciato. I commenti sono tantissimi, tra gli apprezzamenti musicali per questo suo nuovo prodotto a quelli più attinenti alla bellezza di Elodie. “Sto urlando in aramaico” qualcuno commenta, il mix pezzo nuovo e look nuovo uniti all’attesa per questa nuova fase beh, hanno piacevolmente deliziato i fans.

Dal “Festival di Sanremo” 2021 ad oggi, un anno sicuramente scoppiettante e frenetico per Elodie che riesce continuamente a stupire. Siamo ancora a settembre, sicuramente da qui a fine anno ne vedremo ancora delle belle.