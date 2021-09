“Sono felice per te” Valentina Vignali, finalmente l’annuncio che tutti aspettavano

Valentina Vignali, la splendida influencer appare oggi più radiosa che mai. L’annuncio che tutti stavano aspettando finalmente è arrivato.

Bellissima come sempre Valentina Vignali. L’atleta e affermata influencer continua a destreggiarsi tra i numerosissimi impegni che la vedono spesso fuori città. Come in questi giorni che in occasione della settimana della moda di Milano non poteva non lasciare la sua impronta, indossando degli abiti della prestigiosa Missoni.

Tra le sue storie numerosi video che immortalano parti della sfilata, un evento imperdibile per chi fa della moda la sua missione. E la Vignali si lascia fotografare, bellissima e luccicante e con lo sguardo sognante: finalmente è arrivato l’annuncio che tutti stavano aspettando. Una bella notizia che si diffonde subito sul web.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Meravigliosa dea”: Shaila Gatta, la scollatura estrema fa sognare il web. Curve incredibili – FOTO

Valentina Vignali, novità in arrivo: i fans sono commossi

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Un incanto”: Cecilia Rodriguez, la mise mozzafiato fa sognare tutti. Scollatura da capogiro – FOTO

“Ho gli occhi che sembrano due fessure per quanto ho pianto e dormito poco nelle ultime 48 ore… però il sorriso parla da sè, e quello non me lo toglierà mai nessuno! Ora corro a Roma ad abbracciare il mio Muffin” con la felicità nel cuore la Vignali fa l’annuncio che i fans ormai aspettavano da tempo: l’amico pelosetto è stato ritrovato. I followers infatti hanno seguito col fiato sospeso le attività di ricerca del cane, inviando anche informazioni qualora lo avessero visto da qualche parte.

Una vicenda che ha scosso la diretta interessata, un amore incondizionato che ha fatto passare in secondo piano un’altra triste vicenda vissuta sempre sulla pelle di Valentina, i ladri che sono entrati in casa mentre lei si trovava fuori per lavoro. Ma adesso che tutto è finito, Valentina sorride ed appare più radiosa che mai nel suo abito Missoni super luccicante che asseconda le forme splendide, la foto di tre quarti permette di ammirare il gioco di curve che si viene a creare.

“Sono felice per te” sono tanti i commenti di questo tenore riferendosi proprio al ritrovamento di Muffin. Ma ovviamente non mancano i riferimenti alla bellezza di questo suo ultimi outfit arricchita dalla gioia ben visibile negli occhi.