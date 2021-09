“Il Paradiso delle Signore”, anticipazioni 24 settembre: la nuova stilista

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 24 settembre: Gabriella è impartenza. Vittorio ha un’intuizione.

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Vittorio faticare per trovare una nuova stilista per il Paradiso. Gabriella Rossi è in partenza per Parigi ed il grande magazzino si ritroverà presto privo della sua figura chiave. Quanto ad Agnese, la sarta è contenta che la figlia Tina sia finalmente tornata a casa. Nonostante i problemi con il marito, Agnese crede davvero che l’unità della famiglia sia tutto. Non sa però che il marito le sta nascondendo più di un segreto. Anche Umberto ed Adelaide, inoltre, hanno un segreto da mantenere. I due sono appena venuti a conoscenza del fatto che la figlia di Ravasi è a Milano. Dopo il ritrovamento del corpo del padre, la donna vorrebbe incontrare Adelaide, ma lei è titubante.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 24 settembre: Gabriella se ne va?

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che il Signor Amato intimerà alla figlia Tina di non raccontare nulla alla madre riguardo alla sua conversazione con Girolamo. Gabriella invece sarà in partenza. L’addio della ragazza a Milano è molto bello, ma anche molto malinconico. Milano è la città dove ha più ricordi in assoluto e dove sta lasciando praticamente tutta la sua vita.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo infine che Vittorio avrà un’illuminazione. Dopo aver visto alcuni disegni della figlia di Ravasi, il capo del Paradiso proverà ad assoldarla come nuova stilista. La donna ha già dato prova di avere un ottimo gusto nell’ambito della moda e potrebbe essere interessata ad unirsi al team del grande magazzino.

La prossima puntata de Il Paradiso delle Signore andrà in onda vemerdì 24 settembre alle ore 15.55 e sarà visibile anche ondemand sulla piattaforma RaiPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per eventuali cambi di programmazione!