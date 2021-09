Tutto pronto per la seconda puntata di Tale e Quale Show e per un’ulteriore serata all’insegna della musica e dell’intrattenimento: tutte le anticipazioni

Carlo Conti ha dato inizio alla nuova edizione di Tale e Quale Show che ha movimentato il venerdì sera del pubblico di Rai 1. Gli undici concorrenti in gara si sono esibiti portando in scena le prime imitazioni che hanno visto trionfare i Gemelli di Guidonia nelle vesti di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro con il tormentone dell’estate “Mille“. Ecco cosa succederà invece nella seconda puntata che andrà in onda questa sera, venerdì 24 settembre.

Anticipazioni Tale e Quale Show: tutte le imitazioni previste

Ultime prove per i concorrenti di Tale e Quale Show che questa sera si dovranno esibire nuovamente dinnanzi alla giuria composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e un quarto giudice a sorpresa. Al termine della puntata sarà stilata la classifica sulla base delle loro valutazioni sommate ai pareri del televoto.

Annunciate le imitazioni di questa seconda puntata che vedranno salire sul palco i vincitori della prima serata, i Gemelli di Guidonia, nei panni dei Bee Gees. Riusciranno a convincere anche questa volta? Ciro Priello sarà l’amatissimo Mika, Simone Montedoro dovrà confrontarsi con l’imitazione di Franco Califano mentre Pierpaolo Pretelli sarà il giovanissimo emergente Sangiovanni.

Dennis Fantina dovrà vedersela con un colosso, Claudio Baglioni, mentre Alba Parietti sarà Damiano David, il frontman dei Maneskin. Se Biagio Izzo si trasformerà in Nino D’Angelo, a Francesca Aleotta toccherà Liza Minnelli mentre Federica Nargi sarà Baby K.

Infine il pubblico assisterà alle esibizioni di Stefania Orlando nelle vesti di Donatella Rettore e di Deborah Johnson che si metterà alla prova con la straordinaria voce di Tina Turner.

Non mancheranno sorprese e intermezzi comici, in una seconda serata che si prospetta scoppiettante. L’appuntamento con Tale e Quale Show è per questa sera su Rai 1.