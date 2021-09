Tutto pronto per la nuova edizione de “Le Iene” che celebrerà i suoi 25 anni in un modo davvero speciale: ecco chi salirà sul palco accanto a Nicola Savino

La nuova stagione de Le Iene sta per avere inizio e segnerà un traguardo importante: 25 anni dalla prima messa in onda del programma. Per celebrare questo successo si è pensato a un’edizione speciale che vedrà nuovamente al timone Nicola Savino -affiancato dalle voci della Gialappa’s Band– ma quest’ultimo non sarà solo. A differenza degli anni passati la conduzione non sarà però assegnata a una coppia, o un trio, fisso. Accanto al conduttore ci saranno ben dieci donne, una a settimana.

LEGGI ANCHE -> “Ballando con le stelle 2021”, il cast completo che sorprende tutti

Svelati i nomi delle co conduttrici de “Le Iene”: in arrivo grandi star

A partire da martedì 5 ottobre su Italia 1 tornerà il consueto appuntamento settimanale con Le Iene che in questa edizione ha pensato di dare spazio a dieci figure femminili di spicco. Dalla musica al cinema, dalla televisione allo sport, i nomi scelti fanno parte di mondi differenti ma hanno tutti in comune l’aver lasciato un segno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> “Amici 21”, Luca D’Alessio e la sua prima lite in casetta…poi crolla e piange

Le prime a essere state annunciate nei giorni scorsi sono state la cantante Elodie e la campionessa olimpica -sempre più coinvolta nelle dinamiche televisive- Federica Pellegrini. Un’altra atleta olimpica sarà presente nel corso delle settimane e si tratta di Paola Egonu, reduce dalla vittoria della nazionale italiana femminile agli Europei di pallavolo.

Dal mondo della musica arrivano anche la giovane Madame e un’icona della scena italiana, Ornella Vanoni. Ci saranno anche la modella e attrice Rocio Munoz Morales, la comica e attrice Michela Giraud e la giornalista Francesca Fagnani. Infine chiudono il cerchio due donne dello spettacolo, Elena Santarelli ed Elisabetta Canalis.

LEGGI ANCHE -> “Insegnami a essere così”, Paola Di Benedetto in viola ammalia tutti, divina – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Iene (@redazioneiene)

Si tratta di personalità differenti chiamate a co condurre un programma che ha sempre dato spazio, in fatto di conduzione, alle donne. Per questa edizione speciale la volontà è quella di raccontare mondi diversi e di farlo fare a dieci professioniste del loro calibro.