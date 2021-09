Pier Silvio Berlusconi, il vero motivo per cui non ha sposato Silvia Toffanin

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin non sono ancora convolati a nozze: qual è il motivo che si cela dietro al mancato matrimonio?

Il loro amore prosegue a gonfie vele da quasi vent’anni, facendo invidia alle coppie più in vista della televisione italiana. Inspiegabilmente, tuttavia, Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin non sono ancora convolati a nozze, nonostante i due figli ed un legame che non ha mai dimostrato segni di cedimento. La conduttrice di “Verissimo”, che quest’anno ha debuttato anche nel pomeridiano della domenica, aveva svelato nel corso di un’intervista le motivazioni che si celano dietro ad una simile scelta. Come mai Pier Silvio Berlusconi ha preferito non sposarla?

NON PERDERTI ANCHE —> Emma esplosiva sotto la doccia, il SELFIE con il davanzale mai visto: “Ci riprendiamo domani..”

Pier Silvio Berlusconi, il motivo per cui non ha sposato Silvia Toffanin

NON PERDERTI ANCHE —> “Vorrei unirmi a voi”, Michelle e la Tatangelo seducono il web. La FOTO insieme mette alla prova i deboli di cuore

Ottimo l’esordio di “Verissimo” nella fascia pomeridiana della domenica. Silvia Toffanin, che ha raddoppiato l’appuntamento settimanale del format, ha battuto la concorrenza di Francesca Fialdini e del suo programma “Da noi… a ruota libera”: 1.995.000 telespettatori per la moglie di Pier Silvio Berlusconi, contro i 1.621.000 telespettatori della conduttrice di Rai 1. La Toffanin e la sua trasmissione sono ormai una sicurezza per l’azienda di Berlusconi. Il successo dell’ex modella, tuttavia, non sarebbe mai arrivato senza l’aiuto dell’uomo che poi è diventato il suo compagno di vita.

La stessa Silvia, nel corso di una recente intervista, ha confermato di aver avuto molte agevolazioni per via della sua relazione con Pier Silvio. “Se non lo avessi incontrato, non sarei qui a fare televisione“: queste sono state le dichiarazioni della conduttrice. Quanto al matrimonio, la coppia, insieme da quasi vent’anni, non si è mai sbilanciata sull’argomento. La stessa Silvia, alcuni anni fa, aveva tentato di chiarire la questione ai microfoni di Vanity Fair: “Non avverto il bisogno di una cerimonia per sentirmi più amata. Non vorrei che lui stesse al mio fianco solo perché deve“.

Parole che hanno colpito i fan della coppia e che certamente non ammettono repliche. Orgogliosi della famiglia che hanno costruito, Pier Silvio e Silvia sono ben lontani dalle nozze.