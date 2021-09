Jasmine Carrisi provoca stupore nei suoi fan. L’outfit del giorno attira l’attenzione: le gambe come quelle di mamma Loredana

Jasmine Carrisi è bella, giovane e talentuosa. Del resto, nel suo sangue scorre il sacro fuoco dell’arte, ereditato da papà Al Bano e in parte anche da mamma Loredana Lecciso. Si è fatta notare in musica, come in tv, la giovane che sta avendo grande successo sul web.

Anche per lei però non mancano le critiche. Secondo alcuni utenti, infatti, la giovane Carrisi sarebbe ricorsa alla chirurgia estetica. A tali insinuazioni Jasmine ha risposto per evitare di alimentare polemiche. Su Instagram ha detto: “Sono tutta naturale tranne le labbra”.

Jasmine Carrisi ti inchioda allo schermo: le FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JASMINE (@jasminecarrisi)

Bellissima, sorridente e con un look sbarazzino, tipico della sua età, Jasmine Carrisi torna su Instagram e ci regala due scatti della sua giornata.

Mixa un po’ di elementi la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso e crea un look che non passa inosservato. Felpa over chiara, shorts neri da capogiro, pochette a tracolla dello stesso colore, giubbino di jeans appoggiato sulle spalle e capelli legati in uno chignon non troppo perfetto.

Sorride la giovane cantante e tutto si rischiara sul web. Se prima si mostra con un’espressione un po’ pensierosa, nello scatto successivo fa uscire il sole. Il suo sorriso cattura e raccoglie l’approvazione del web.

Occhi puntati sugli short cortissimi di Jasmine che, seppur in tenuta casual, mostra le sue bellissime gambe ed in poco tempo i like si rincorrono. La prima a commentare è mamma Loredana Lecciso che le dedica tre cuori rossi e tra i follower della figlia c’è anche chi si complimenta con lei. Le gambe di Jasmine sono belle proprio come quelle della mamma e questo ai follower non sfugge.

Per la giovane Carrisi che su Instagram sta riscuotendo sempre più successi (ad un passo dallo sfiorare i 100 mila follower) arrivano tantissimi complimenti “Sei bellissima Jasmine” le scrive un fan aggiungendo alcune emoticon che mandano i baci, “Stupendissima 🔝 ❤️ ♥️” risponde un altro. “Wow😍” l’esternazione di un terzo.

Insomma cambiano le parole ma le reazioni nei confronti di Jasmine e delle sue proposte social sono tutte le stesse: stupore ed i fan restano senza parole.