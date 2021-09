Federica Nargi. L’ex velina è approdata su Rai Uno con il programma “Tale e quale show”. Buona la prima esibizione. Sul web mostra il suo successo più grande

Lo scorso 17 Settembre ha debuttato l’undicesima edizione del talent vip di Rai Uno “Tale e quale show”, capitanato sempre dal preparatissimo Carlo Conti. Tra i personaggi famosi in gara quest’anno spicca l’ex velina Federica Nargi che nella prima puntata si è presentata con un’esibizione impegnativa nei panni di Elettra Lamborghini con il brano “Pistolero”.

É stata un dura prova perché, come da lei ammesso, il canto non è mai stata la sua prima prerogativa. La gara, invece, le ha imposto di dover ballare e cantare contemporaneamente in diretta, riuscendo a convincere i giudici presenti. In particolare, Loretta Goggi ha detto: “Sei stata molto brava, molto gradevole e piacevole e ti ringrazio perchè con te finalmente è arrivato il momento dello show a ‘Tale e quale'”. Qualche critica spinosa è arrivata da Cristiano Malgioglio. Ci sarà modo per rifarsi e dimostrare le sue capacità nel corso delle puntate.

NON PERDERTI ANCHE — > “Ho una suite vista mare Federica” La Panicucci e il vestito che incanta..piovono inviti strani – FOTO

Federica Nargi: su Instagram mostra il suo lato privato, un incanto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

Domani, 24 Settembre, Federica Nargi porterà sugli schermi di Rai Uno la rappresentazione di un’altra regina delle hit estive, Baby K. In attesa di rivederla, possiamo godere delle splendide immagini che la modella ed ex velina condivide sul web.

Ha un seguito di quasi 4 milioni di follower su Instagram, una cifra pazzesca che la porta sull’Olimpo delle influencer più prestigiose del nostro paese. Federica Nargi ha una carriera consolidata da tempo. É un volto noto e familiare a tutti gli italiani grazie alla sua partecipazione per quattro stagioni al popolarissimo programma tv “Striscia la Notizia”, insieme alla sua controparte bionda, Costanza Caracciolo. Le due ragazze sono diventate ottime amiche e hanno condiviso numerosi progetti lavorativi.

Non si è fatta mancare anche un’esperienza come attrice, recitando nella fiction di Canale 5 “Il bello delle donne…alcuni anni dopo” a fianco dell’iconica Claudia Cardinale.

Dal 2009 è compagna dell’ex calciatore Alessandro Matri. La coppia ha accolto nelle loro vite due splendide bambine: Sofia, nata il 26 settembre 2016 e Beatrice, nata il 16 marzo 2019. Sono loro il più grande successo di Federica Nargi.

LEGGI ANCHE -> “Ballando con le stelle 2021”, il cast completo che sorprende tutti

Si mostra con le piccole nell’ultimo post condiviso su Instagram. La concorrente di “Tale e quale show” è testimonial storica del famoso brand “Golden point”. L’ultima collezione prevede l’inserimento dei famosi personaggi dei cartoni animati Looney Tunes. Quale miglior occasione, dunque, per coinvolgere anche le bambine in scatti simpatici insieme a una mamma tanto bella e richiesta?

“Siete il ritratto dell’amore” – scrive un utente, commentando le foto.