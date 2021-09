“Insegnami ad essere così”, Paola Di Benedetto in viola ammalia tutti, divina – FOTO

La modella e speaker radiofonica per il suo défilé alla MFW ha sfoggiato dei leggings super attillati di un colore viola fluo. Uno schianto!

La sua biografia parla chiaro: classe 1995, nata a Vicenza da genitori siciliani, inizia a fare la modella fin da giovanissima grazie alla sua bellezza sorprendente.

L’ultima esperienza di Paola Di Benedetto è stata il “GF Vip” da cui ne è uscita vincitrice devolvendo l’intero montepremi a favore della protezione civile impegnata sul campo per l’emergenza Covid. Oggi invece è speaker radiofonica per Rtl 102.5 e Radio Zeta, una grande passione che le ha permesso di crescere come persona e farsi amare ancora di più dal sui pubblico.

Vediamo ora però come ha deciso di presenziare alla Milano Fashion Week ieri, un outfit da capogiro che ha fatto sussultare tutti, compresa l’amica di sempre che ha condiviso il messaggio più bello.

Paola Di Benedetto ha stupito i fan con effetti speciali: anche Aurora Ramazzotti non si è trattenuta

