Uscita improvvisa ed inaspettata nella casa del “Grande Fratello Vip”. Un grande nome esce: ecco perché

Colpo di scena inaspettato nella casa del “Grande Fratello Vip”. Solo pochi minuti fa dagli account social ufficiali del reality show è arrivato l’annuncio di un’uscita improvvisa dalla casa.

Un nome di spicco ha varcato la porta rossa e ha lasciato tutti i fan della trasmissione di Canale 5 senza parole. Vediamo di chi si tratta e perché questa decisione improvvisa.

“Grande Fratello Vip”, chi è uscito e perché

Aldo Montano è uscito dalla Casa di Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente. Il concorrente rientrerà nella Casa dopo aver effettuato un periodo di quarantena. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 23, 2021

E’ Aldo Montano il concorrente che ha lasciato la casa del “Grande Fratello Vip” ma solo momentaneamente. “Aldo Montano è uscito dalla Casa di Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente. Il concorrente rientrerà nella Casa dopo aver effettuato un periodo di quarantena. #GFVIP”.

Questo quello che si legge sull’account Twitter della trasmissione. Non un’uscita improvvisa e volontaria dunque ma qualcoda di già stabilito in precedenza. Di cosa si tratta? Di un appuntamento al quale lo schermidore non poteva mancare. Dovrà partecipare, infatti, all’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che vedrà gli altleti vincitori a Tokyo. Un evento già prefissato e previsto per oggi, all’estero, poi il ritorno nella casa più spiata d’Italia, non prima però di aver osservato un periodo di quarantena.

Passeranno dunque diversi giorni prima di poter rivedere Aldo Montano nella casa di Cinecittà e già spuntano le prime polemiche sul web. La domanda è più che lecita: perché non si è aspettato prima di farlo entrare, stabilendo per lui l’inizio del reality dopo il suo impegno istituzionale?.

“Che circo! Aspettare una settimana e farlo entrare direttamente dopo no?” commenta qualcuno, “Farlo entrare in casa direttamente dopo l’impegno no eh?” risponde un altro.

I suoi fan lo difendono e spiegano che l’atleta è uscito per un impegno importante e non per una passeggiata. Infiene arriva il commento ironico: “Quando Mattarella chiama non c’è #gfvip che tenga”.