Diletta Leotta incontenibile. Il “lato A” più bello è il suo, il VIDEO non lascia dubbi

Diletta Leotta è incontenibile: il “lato A” più bello di Instagram è il suo, i followers non hanno dubbi. Avete visto l’ultima, imperdibile storia?

Continua a far discutere la fine della storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta. I due bellissimi della tv, durante gli scorsi mesi, si sono frequentati alla luce del sole, non senza qualche perplessità da parte del pubblico che li ha sempre seguiti. Secondo alcuni utenti, infatti, la relazione sarebbe stata studiata a tavolino con l’obiettivo di accrescere la popolarità di entrambi.

Dal giorno in cui hanno comunicato la fine del loro rapporto, sia la giornalista che l’attore turco sembrano aver voltato definitivamente pagina. La Leotta, sempre più esplosiva e disinvolta, continua a stupire i suoi fan con scatti a dir poco mozzafiato. La sua ultima Instagram story non è per deboli di cuore…

Diletta Leotta incontenibile. Il “lato A” più bello è il suo – VIDEO

