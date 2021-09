“Assieme a te non finisce mai tesoro”, Ainett Stephens bikini da impazzire fa venire le vertigini: la perfezione fatta in persona – FOTO

Ainett Stephens illumina il nuovo mattino di Settembre con una posa illogica a pelo d’acqua. In vista, un fisico da medaglia d’oro.

Tra le web influencer più cliccate e selezionate dal pubblico social non può mancare la protagonista della nuova edizione di un reality show: Ainett Stephens.

L’ex diva del piccolo schermo ha fatto passi da gigante in questi mesi per arrivare pronta all’appuntamento che potrebbe valere la svolta da un punto di vista professionale. Qualche giorno fa ha varcato la soglia d’ingresso più spiata d’Italia, ovvero quella del Grande Fratello Vip 6, uno dei sogni ancora da realizzare durante il suo lungo percorso.

Ora che tutto è diventato realtà, Ainett cerca di far valere tutto l’entusiasmo possibile e il sorriso incandescente che (si spera) l’accompagnerà per tutto il percorso, in vista di un unico obiettivo: arrivare fino in fondo.

Ad una settimana dall’inizio del reality condotto da Alfonso Signorini, la diva del web è già stata trascinata al centro di dinamiche gossip con il coinquilino e giornalista, Amedeo Goria

Ainett Stephens, un “tesoro” di dea in acqua: strepitosa come poche

