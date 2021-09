“Due gravidanze e sei al top”. Belen Rodriguez senza veli davanti allo specchio: fisico pazzesco, unica – FOTO

Belen Rodriguez si mostra in tutta la sua magnificenza davanti al pubblico. Lo scatto svestita su Instagram raccoglie consensi, è incantevole come sempre. Un vero tripudio di bellezza

Periodo sicuramente d’oro per la superba Belen Rodriguez. L’argentina più amata dagli italiani, classe 1984, ha spento 37 candeline pochi giorni fa, il 24 Settembre. Per l’occasione si è concessa un mega party in un ristorante a Milano (“El Porteno”). Primo compleanno da mamma bis per lei. Ai festeggiamenti era presente tutta la famiglia: mamma Veronica e papà Gustavo, l’altrettanto celebre sorella Cecilia con Ignazio Moser, e il fratello Jeremias.

Non poteva mancare ovviamente Antonino Spinalbese, suo nuovo compagno e padre della piccola Luna Marì. “Ti auguro un anno pieno di felicità” – ha lasciato scritte sul web queste parole per la sua amata.

Belen Rodriguez: le emozioni continuano a fioccare. Grande successo per lei

Non solo grande felicità nella vita privata, anche la sfera lavorativa sta riservando prestigio a Belen Rodriguez. Il 18 settembre scorso è andata in onda su Canale 5 la prima puntata della nuova stagione del programma da lei condotto “Tú sí que vales”. Ha registrato dati incredibili di ascolto, al punto di essere al primo posto tra le trasmissioni più viste, battendo la concorrenza agguarrita di Rai Uno con Amadeus e “I soliti ignoti”.

Indiscrezioni parlano anche di un one woman show che Mediaset sarebbe in procinto di affidarle. Belen, inoltre, ha acquistato alcune azioni del brand beauty Cotril e ha fondato il marchio di costumi da bagno Me Fui con una socia speciale: la sorella Cecilia.

Continua, inoltre, la sua carriera come modella e influencer. Su Instagram conta oltre 10 milioni di utenti che oggi sono stati deliziati dalla condivisione di un suo scatto senza veli, indossando unicamente della biancheria intima. L’autrice della fotografia è lei stessa, riuscendo a fare un gioco d’inquadratura con l’ausilio dello smart phone e di uno specchio.

La show girl ha partorito la figlia il 12 luglio scorso e sfoggia già un fisico tonico a prova di shooting. Se ne accorgono anche i fan. Un utente scrive: “Due gravidanze e sei sempre il top, questo è genetica ma anche dedizione, costanza e determinazione nella dieta ed allenamento, complimenti”.