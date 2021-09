Saltano gli equilibri nella casa del “Grande Fratello Vip”: due bionde litigano di brutto: “Credono davvero che la gente sia scema?”

È partito da poco il “Grande Fratello Vip” e già da ora potremmo dire che anche quest’anno ne vedremo delle belle nella casa più spiata d’Italia. I concorrenti sono tanti, con caratteri diversi, tra chi più famoso e chi meno e come spesso accade non ci vuole molto per far saltare gli equilibri. Piccole liti sono già successe, come anche le prime effusioni ed i primi baci.

A regalare un momento di idillio ci ha pensato Manuel Bortuzzo che si è lasciato andare con Lulù Selassiè, una delle tre principesse etiopi. Una serie di coccole tra carezze e abbracci romantici, i due si avvicinano sempre di più fino a che arriva il bacio, il primissimo di questa terza edizione guidata da Alfonso Signorini.

Oltre le coccole e gli affetti, ieri è arrivata una delle primissime liti in casa. Un battibecco molto accesso tra due prime donne.

“Grande Fratello Vip”, saltano gli equilibri: è lite

Saltano davvero gli equilibri nella casa del “Grande Fratello Vip” a pochi giorni dall’inizio del reality di Canale 5. Sembra tutto tranquillo a Cinecittà fino a quando gli inquilini della casa più spiata d’Italia non decidono di giocare a Lupus in Fabula. È qui che scoppia l’astio e ci pensa Katia Ricciarelli a dare un forte scossone a tutti.

Va su tutte le furie la nota cantante lirica perché si sente esclusa e chi cerca di tranquillizzarla ci va di mezzo e riceve il ben servito. Parliamo di Carmen Russo che vedendo la Ricciarelli allontanarsi dal tavolo cerca di tranquillizzarla ma lei non ci sta.

La cantante, infatti, non sapendo giocare si aspettava che qualcuno le spiegasse le regole del gioco ma nessuno lo fa e allora molto arrabbiata si allontana. La Russo che le va dietro riceve dalla cantante parole fortissime. La Ricciarelli non ci sta e inveisce contro di lei: “Ma senti che discorsi. Questa mi viene a spiegare il gioco adesso. Ma vai, vai, lasciami stare” tuona verso la ballerina.

L’ex moglie di Pippo Baudo va su tutto le furie: “Credono davvero che la gente sia scema? – si chiede – Nessuno di voi ha detto ‘perché non includiamo anche Katia Ricciarelli e le spieghiamo le regole?’. Guardate che non ho torto”.