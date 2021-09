“Assolutamente sublime”. Matilde Brandi in total black. Il tacco a stiletto da vera pantera: che fascino – FOTO

Matilde Brandi. La showgirl e ballerina romana si mostra in gran forma sui suoi canali social. La foto in total black che accoglie l’autunno è un inno all’eleganza

Deve ancora ingranare la sesta edizione del reality “Grande Fratello Vip”, in onda ogni lunedì su Canale 5 dallo scorso 13 Settembre. Partito un po’ in sordina, lascia spazio ai ricordi recenti e fa volare con la mente alla scorsa stagione che ha (ri)portato grande popolarità ai concorrenti famosi in gara.

Tra questi è impossibile non citare Matilde Brandi. É stata una delle più agguerrite; entrata fin dall’inizio della competizione, è stata poi eliminata nel corso dell’undicesima puntata. Purtroppo, il ritorno alla vita di tutti i giorni le ha riservato un’amara sorpresa.

Matilde Brandi: oltre alla tv, incredibile successo sul web

Dopo una lunga relazione con l’attore Paolo Calissano, Matilde Brandi è stata legata sentimentalmente al commercialista Marco Costantini, padre delle sue gemelle, Sofia e Aurora.

Dopo l’uscita dalla casa più spiata d’Italia l’unione è naufragata, come raccontato dalla stessa show girl a Silvia Toffanin durante una puntata di “Verissimo”. “Marco e io ci sentiamo spesso ma non ci siamo più visti. Ci sono rimasta male perché io credevo nella famiglia” – ha svelato la Brandi. Al momento si definisce single ma non tiene la porta chiusa all’amore: “Ho qualche corteggiatore ma non è facile per me, dopo 17 anni, buttarmi in una nuova storia. Una persona deve piacermi molto prima che possa cominciare una nuova storia. Però sono pronta ad aprirmi a nuovi incontri”.

Incassata la cocente delusione, Matilde Brandi ha dimostrato tutta la sua forza e risolutezza gettandosi sul lavoro. Va a gonfie vele la scuola di danza che gestisce e che porta il suo nome, la “Matilde Brandi – Dance Academy”. Inoltre, è apparsa recentemente raggiante ed elegantissima su uno dei red carpet più prestigiosi dello star system, quello della 78esima Mostra del Cinema di Venezia.

Raccoglie grande successo anche sul web. Solo su Instagram conta uno stuolo di fan (511mila utenti) che seguono con curiosità i suoi aggiornamenti.

L’ultima foto condivisa la coglie in una mise particolarmente raffinata. L’inizio dell’autunno significa riporre i bikini per far spazio ad outfit più coprenti ma non meno sensuali. Si mostra in total black con un blazer longuette e pantaloni aderentissimi.

Maxi bag in tinta e tocco di classe con i tronchetti con il tacco a stiletto che mettono in risalto le game sinuose: che eleganza. “Assolutamente sublime” – scrive un fan tra i commenti; difficile contraddirlo.