“Prendo un binocolo”, Roberta Morise in intimo dal balcone di Milano. Corpo perfetto e visuale a luci rosse – FOTO

Roberta Morise si scatta una foto in intimo dalla finestra del suo appartamento di Milano. In men che non si dica, il post viene sommerso di apprezzamenti

In molti la ricordano per essere stata una delle più celebri professoresse de “L’eredità”, all’epoca della conduzione di Carlo Conti. Roberta Morise, ex modella classe 1986, fu addirittura la compagna del noto conduttore fiorentino per un lungo periodo di tempo. Una passione che, con gli anni, si spense anche a causa della notevole differenza di età tra i due.

Dopo essersi messa alla prova nelle vesti di presentatrice a “I fatti vostri” (2018-2020), la showgirl ha deciso di intraprendere nuove esperienze nel mondo della musica, che già negli scorsi anni l’aveva vista pubblicare un album dal titolo “E’ soltanto una favola”. Ma ciò a cui la Morise non sembra davvero in grado di rinunciare sono i social: il suo ultimo post in intimo è da capogiro…

Roberta Morise in intimo dal balcone di Milano: la visuale a luci rosse – FOTO

