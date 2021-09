“Smettila di alzarmi la pressione”, Andrea Delogu, davanti e didietro in un solo colpo: curve atomiche – FOTO

Andrea Delogu, in un unico post, riesce a valorizzare la bellezza del suo lato A e del posteriore: i fan rimangono senza parole

A partire da sabato 11 settembre, Andrea Delogu è tornata in tv con grande gioia da parte dei fan che la seguono ormai da anni. La speaker radiofonica, assieme allo scrittore Stefano Massini, conduce il fortunatissimo programma “Ricomincio da Raitre“. Il format propone al pubblico le esibizioni dei più variegati performers del panorama artistico, che a seguito dello scoppio della pandemia hanno riscontrato serie difficoltà nel mettere in scena i propri numeri.

La “rossa”, come amano chiamarla i fan, si diverte anche tramite le piattaforme social, in cui i suoi post da censura la fanno immancabilmente da padrone. Grazie all’ultima fotogallery, i followers hanno potuto apprezzare sia il “davanti” che il “didietro” della favolosa conduttrice: da rimanere senza fiato.

Andrea Delogu, davanti e didietro in un solo colpo: curve atomiche – FOTO

Andrea Delogu è incredibilmente fiera di “Ricomincio da Raitre“, il programma nato nel dicembre 2020 con l’obiettivo di consentire a numerosi artisti di portare in tv la propria arte. In uno degli ultimi post condivisi su Instagram, queste sono state le parole della scrittrice: “Tutti i nostri ospiti hanno dato una parte di anima, viscere, cuore, e cultura“.

Oltre a nutrire una sviscerata passione per il proprio lavoro, Andrea Delogu è anche una bellezza da capogiro, cosa che i suoi 450mila followers di Instagram non mancano di farle notare. L’ultima compilation, a questo proposito, ha davvero mandato in tilt il popolo del web. La conduttrice indossa un completo color verde sgargiante, che accentua ancora di più la sua chioma rossa. In un solo colpo, la speaker radiofonica ha esibito il “davanti” e il “didietro”, ottenendo l’approvazione unanime dei fan.

“Smettila di alzarmi la pressione“, è la supplica di un utente, chiaramente estasiato di fronte al corpo statuario della scrittrice. Attualmente, i likes al post hanno raggiunto quota 30mila, ma nelle prossime ore i “cuoricini” saranno sicuramente più che raddoppiati.