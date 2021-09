“Opera d’arte”, Raffaella Fico esplosiva da ogni angolatura, ma c’è chi la stringe a sé.. – FOTO

Raffaella Fico esplosiva da ogni angolatura: la showgirl napoletana si prepara ad una nuova puntata del “Grande Fratello Vip”

Il “Grande Fratello Vip” tornerà questa sera ad allietare il venerdì degli affezionati al programma, con tante sorprese ed ospiti che non mancheranno catapultare i concorrenti in un turbinio di emozioni. I fan che seguono la splendida Raffaella Fico, ormai da qualche giorno, si stanno chiedendo se Alfonso Signorini abbia intenzione di invitare Mario Balotelli in studio, proprio come era accaduto lo scorso anno per suo fratello Enock Barwuah.

La showgirl, che si sta preparando in vista della puntata imminente, continua a stupire i telespettatori con i racconti che riguardano la sua vita personale, nonché attraverso gli outfit clamorosi sfoggiati nella casa. Avete visto l’ultima, strepitosa foto apparsa sui profili social della Fico?

Raffaella Fico esplosiva da ogni angolatura: con lei qualcuno di davvero speciale.. – FOTO

