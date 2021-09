“Fede Dea Venere”, la Panicucci: eleganza, fascino e un sorriso che stende – FOTO

Federica Panicucci ha condiviso su Instagram uno scatto in cui appare vestita con un completo casual ed elegante sfoggiando un sorriso incantevole

La conduttrice televisiva Federica Panicucci ha voluto mostrare ai tanti fan che la seguono su Instagram un piccolo segreto di bellezza. Anche se madre natura ha voluto evidentemente concederle tutti i suoi favori è sempre un bene darle un piccolo aiuto.

L’ affascinante padrona di casa di “Mattino Cinque” infatti è una dei pochi personaggi ad aver non solo conservato ma addirittura accresciuta la bellezza delle sue prime apparizioni.

Da quando ha debuttato a “Portobello”, la mitica trasmissione condotta dall’indimenticabile Enzo Tortora, di tempo infatti ne è passato senza riuscire però a scalfire la sua bellezza.

Federica Panicucci, lo scatto che risalta la sua bellezza

La Panicucci ha pubblicato una foto mentre è in un centro di bellezza e benessere per pubblicizzare un trattamento al viso di cui è stata testimonial in cui si usano le cryosphere.

Il Luxury Cryolift (questo il nome del trattamento) è liftante e tonificante così come scrive la bella conduttrice televisiva: “Le cryosphere usate sul viso, collo e zona perioculare sono utili per migliorare la circolazione, eliminare le tossine, sgonfiare borse e occhiaie, rimpolpare e rassodare il tono del viso illuminando l’aspetto istantaneamente”.

Insomma un bell’ aiuto per migliorare l’aspetto fisico suo e dare un consiglio anche a tutte le sue fan, che la seguono con affetto. Qualcuno si lamenta però scrivendole nei commenti che di sicuro si tratta di un espediente caro e non alla portata di tutti.

Mentre altri le fanno solo i complimenti, dicendole che non ha bisogno di nessun trattamento visto che è bella così com’è. Un suo ammiratore la ha addirittura paragonata a una divinità dell’ Olimpo, scrivendo: “Fede Dea Venere” e lei sarà entusiasta dell’amore infinito del suo milione di follower.