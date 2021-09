“Puro incanto”, Bianca Atzei alla luce della luna: anche Milano arrossisce – FOTO

Bianca Atzei fa impallidire i follower e la città di Milano con i suoi ultimi scatti pubblicato da poco sui social network: una visione nella notte

La cantante Bianca Atzei questa volta batte tutte le altre con una serie di foto da capogiro che le ha scattato il suo compagno Stefano Corti, il simpatico e bell’inviato delle Iene. L’artista ha pubblicato infatti su Instagram poco fa degli scatti che la immortalano a Milano.

Dopo l’uscita del brano “John Travolta” in collaborazione con Legno, duo di cantanti indie toscani di cui è sconosciuta l’identità, Bianca ha prodotto un’altra canzone in omaggio alla grande cantautrice siciliana Giuni Russo, intitolata “Straniero“.

Bianca Atzei, bellissima sotto la luna di Milano

“Se io fossi un vampiro tu saresti il mio morso migliore”, con questa frase uno dei follower della Atzei ha espresso tutto il suo affetto e la sua passione verso di lei. Mentre un altro ha scritto solo: “Puro incanto“.

I commenti per lei si sprecano in questi minuti arrivando copiosi accanto alle sue foto su Instagram. Sono arrivati già a oltre 250 in pochi minuti. Anche i like crescono: sono più di 5200.

La bella cantante di “Ora esisti solo tu” si è fatta immortalare con addosso dei jeans neri attillati, canotta e blusa dello stesso colore chiaro quasi panna. La mora 34enne è milanese di nascita e vive anche nel capoluogo lombardo. Nutre un chiaro e profondo amore per la sua città natale tanto da dedicarci una didascalia semplice ma di cuore: “Io e Milano”.

Oltre a cantare Bianca ha partecipato tre anni fa anche al reality show “L’Isola dei Famosi” (tredicesima edizione) arrivando seconda dietro al vincitore Nino Fomircola. All’epoca al timone della conduzione c’era Alessia Marcuzzi.

Altra sua presenza in televisione è stata a “Tale e Quale Show” condotto da Carlo Conti, che tra l’altro andrà in onda anche stasera per la seconda puntata dell’edizione di quest’anno.