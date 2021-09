“Sanremo 2022”, la conferma che tutti attendevano: ci sarà anche lui

Si torna a parlare di Sanremo 2022: arriva la conferma di ciò che tutti speravano e ad annunciare la notizia è proprio Amadeus a “Porta a Porta”

Rimessa in moto la macchina del Festival di Sanremo che per l’edizione 2022 tornerà all’Ariston dall’1 al 5 febbraio. Nonostante i tentennamenti iniziali, per il terzo anno consecutivo sarà Amadeus a condurre l’evento, portando anche delle novità. Ospite da Bruno Vespa a “Porta a Porta” ha confermato chi ci sarà al suo fianco, rispondendo finalmente alla domanda che il pubblico si è posto dopo l’ufficializzazione della sua presenza.

Sanremo 2022, Fiorello ci sarà? L’annuncio di Amadeus

La riconferma di Amadeus per la settantaduesima edizione del Festival ha entusiasmato il pubblico, speranzoso di vedere ancora una volta accanto a lui anche Rosario Fiorello. La risposta al quesito comune è finalmente arrivata e a darla è stato proprio il conduttore nel corso dell’intervista.

“Non avrei mai potuto fare il primo Sanremo né tantomeno il secondo, se non avessi avuto Rosario con me” -dichiara Amadeus, definendo lo showman come un fratello. “Non potrei fare Sanremo senza di lui. E ogni volta che glielo dico mi insulta perché mi dice ‘Vedi? Mi fai venire i sensi di colpa'”.

Per il terzo anno consecutivo sarà quindi la coppia Amadeus-Fiorello al timone di uno degli eventi più attesi dell’anno. Il conduttore ha poi continuato sottolineando di voler lasciare, ancora una volta, totale libertà all’amico. “Lui deve essere libero di fare a Sanremo ciò che desidera, la verità è che io non so mai quello che lui farà e non lo voglio sapere“, ha dichiarato.

“Dopo 35 anni che lo conosco mi fa sempre ridere e continuo a pensare che sia il più grande showman che abbiamo“, queste le parole di Amadeus che vanno a dimostrare ancora una volta l’immensa stima che prova nei suoi confronti.

Squadra che vince non si cambia, nonostante siano già state attuate alcune modifiche rispetto alle edizioni precedenti. Non ci sarà la gara delle Nuove Proposte e i due vincitori di Sanremo Giovani parteciperanno direttamente alla gara dei Big. Inoltre la serata delle cover, spostata al venerdì, permetterà di portare sul palco anche brani internazionali purché appartenenti agli anni ’60,’70 e ’80.