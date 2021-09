Silvia Toffanin, la grande novità: lei con l’uomo che tutte vorrebbero

Silvia Toffanin fa il pieno: tanti complimenti e gli ascolti che arrivano alle stelle. Accanto a lei l’uomo più desiderato

Silvia Toffanin con il suo “Verissimo” è una granitica certezza per Mediaset. Non sbaglia mai un colpo ed ecco che è arrivato un bel traguardo: per lei la conduzione della 15esima edizione del programma. Compito ancora più impegnativo quest’anno con un doppio appuntamento settimanale. Silvia deve vincere al sabato e anche alla domenica, cercando, con le sue interviste, di strappare pubblico alla zia Mara.

La prima puntata è andata benissimo con un esordio accolto calorosamente dal pubblico che da sempre ama i suoi modi gentili e garbati nell’approccio con i suoi ospiti in studio.

Tra i grandi nomi quelli di Federica Pellegrini che si è raccontata in lungo e in largo e ora arriva la notizia inaspettata. Accanto alla compagna di Pier Silvio Berlusconi ci sarà un uomo, colui che è il più desiderato del momento.

NON PERDERTI ANCHE — > “Avanti un altro”, arrivano nel salottino due grandi nomi

Silvia Toffanin, con lei arriva il più bello: fan in tripudio

NON PERDERTI ANCHE — > “Tale e Quale Show”, anticipazioni: le imitazioni e le sorprese della seconda puntata

Silvia Toffanin a “Verissimo” ospiterà Can Yaman. È questa la notizia che impazza da pochissimo sul web e che sta facendo impazzire tutte le fan dell’attore turco.

Ancora non si conoscono i dettagli ma l’indiscrezione è forte. I telespettatori non vedono l’ora di vedere Yaman nello studio della trasmissione di Canale 5. Per il momento non si sa nemmeno quando sarà registrata la puntata e quando andrà in onda e la fibrillazione è tanta.

Di sicuro, il nome che per tempo è stato legato a Diletta Leotta parlerà dei suoi ultimi lavori in Italia. “Viola come il mare” che andrà in onda su Canale 5, e “Sandokan”. Oltre alla vita professionale, la brava e bella Toffanin troverà sicuramente il modo di parlare anche della sexy giornalista di Dazn, ormai ex fidanzata dell’attore.

Sul loro allontanamento, infatti, c’è ancora molto mistero e Silvia cercherà sicuramente di capire cosa è successo tra Can Yaman e Diletta Leotta.

L’attore si concederà e rivelerà qualche dettaglio? I fan ci sperano e confidano nei modi di fare della signora Berlusconi, lei che più di altri sa come mettere a proprio agio i suoi ospiti.