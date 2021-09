Valentina Vignali, una tragedia dopo l’altra: la cestista è disperata

Sta vivendo un incubo Valentina Vignali, che nel giro di due giorni ha perso il suo cane Muffin ed è stata svaligiata dai ladri. Per fortuna ci sono i suoi followers con lei!

Continua l’incubo per Valentina Vignali. Dopo aver disseminato i social e le strade di Roma con le foto di Muffin, il suo cucciolo di Golden Retriever americano scomparso due giorni fa, la sportiva ha raccontato ai followers che stanotte una banda di ladri è entrata in casa sua mentre lei non c’era. Valentina, visibilmente stanca e sconvolta dalla serie di disgrazie, ha registrato alcuni video che ha postato nelle sue Instagram stories. “Mi ha appena chiamato Lollo e sono venuti i ladri in casa mentre lui era fuori a cercare il cane” ha detto. “Ho avuto una giornata talmente di m***a che sto avendo un attacco isterico”.

Valentina Vignali, la scomparsa di Muffin potrebbe essere collegata al furto in casa

Secondo la cestita il furto avrebbe decisamente a che fare con la scomparsa di Muffin. Le ricerche del cucciolo sono iniziate ormai due giorni fa, allontanando Valentina e Lorenzo dalla loro casa e offrendo via libera ai ladri. Secondo alcuni followers della Vignali potrebbero essere stati proprio i ladri a rapire Muffin, così da “tenere impegnati” entrambi i padroni e approfittare della casa vuota. Non è chiaro, nel frattempo, cosa sia stato portato via da casa Vignali. Valentina però non sembra essere preoccupata per la perdita economica causata dal furto: “Sono fortemente convinta che i ladri siano collegati al 100% con la sparizione di Muffin”, ha detto. “Tenetevi tutti i gioielli e le borse che vi pare, ma riportate il cane”.

Nel frattempo le ricerche di Muffin continuano senza sosta, contando anche con l’aiuto di parecchi followers della coppia. Secondo gli ultimi aggiornamenti Muffin è stato visto dalle parti di Via dei Colli, zona Rocca di Papa, verso le nove di ieri sera. Chiunque abbia mai perso il proprio animale domestico sa bene il senso di impotenza che si prova, e per questo motivo a Roma sono tantissime le persone che stanno aiutando la cestista a ritrovare il cucciolo.

Se non sono gli stessi ladri che hanno svaligiato casa Vignali ad avere Muffin, allora il cane potrebbe essersi perso nei boschi che circondano Lago Albano. Questo spiegherebbe anche il motivo per cui negli ultimi due giorni sono state solo due le persone che hanno notato Golden Retriever camminare in giro da solo.