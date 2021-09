Marco Bocci, che risveglio meraviglioso: i fan in trepidazione

Chi ha vinto la gara di share e ascolti nella serata del 23 settembre 2021? Scopriamo insieme i dati Auditel. Tutti i dettagli

Per la televisione italiana è stata una serata all’insegna di tante novità. Stiamo ancora all’inizio di una nuova stagione televisiva e sono ancora molti i programmi che devono cominciare.

Tra questi ieri 23 settembre 2021 è andata in onda la prima puntata della fiction Fino all’ultimo battito con Marco Bocci su Rai1. A fare da concorrenza su Canale 5 Ilary Blasi con la seconda puntata di “Star in the star”. Chi ha vinto la gara di share e ascolti? Ecco i dati.

Ascolti tv: chi è il vincitore del 23 settembre?

A vincere la gara di share e ascolti anche questa volta è stato Rai1 con Fino all’ultimo battito, la nuova fiction che ha spopolato in televisione con la partecipazione di Marco Bocci e Violante Placido. Ha conquistato 3.884.000 spettatori pari al 20.4%.

Ilary Blasi ha toppato anche con la seconda puntata. Su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata di “Star in the star” che ha coinvolto 1.816.000 spettatori pari all’11.5% di share.

Scopriamo poi i dati degli altri programmi e film che hanno tenuto compagnia agli italiani nella serata del 23 settembre 2021.

Rai2: la prima visione di Widows – Eredità Criminale 818.000 spettatori pari al 4.2% di share.

la prima visione di Widows – Eredità Criminale 818.000 spettatori pari al 4.2% di share. Italia 1: Chicago Med 979.000 spettatori, 5.2% di share.

Rai3: l’esordio della seconda edizione di Lui è Peggio di Me, con Giorgio Panariello e Marco Giallini, 792.000 spettatori pari ad uno share del 4%.

Rete4: “Dritto e Rovescio” 890.000 spettatori con il 6% di share, presentazione di 12 minuti: 1.060.000 – 4.6%.

La7: “PiazzaPulita” 713.000 spettatori con uno share del 4.6%.

Tv8: I Delitti del BarLume – Tana Libera Tutti 360.000 spettatori con l’1.8% di share.

Nove: lo spettacolo teatrale di Teresa Mannino Terrybilmente Divagante 516.000 spettatori con il 2.7% di share.

Questa sera andrà in onda una nuova puntata di “Tale e quale show” con Carlo Conti su Rai 1 e su Canale 5 un nuovo episodio del “Grande fratello vip” con Alfonso Signorini.