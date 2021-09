Nella mattinata di ieri a Genova, la moglie dell’ex allenatore Attilio Perotti è morta precipitando dal balcone di casa mentre sistemava una tenda.

Dramma a Genova nella mattinata di ieri, una donna di 73 anni ha perso la vita precipitando da un balcone mentre era intenta a sistemare una tenda. Un volo di diversi metri che non le ha lasciato scampo. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. I medici ne hanno potuto solo constatare il decesso.

A perdere la vita Angela Maria Gattavara, 73enne pensionata e moglie del noto ex allenatore e calciatore Attilio Perotti. Stando a quanto riportano alcune fonti locali e la redazione de Il Messaggero, la vittima era salita su una scala per cercare di sistemare una tenda malfunzionante. Per cause ancora da accertare, la 73enne ha perso l’equilibrio ed è precipitata dal balcone finendo nel suo giardino interno dopo un volo di circa dieci metri.

Lanciato l’allarme, presso l’abitazione è arrivata in pochi minuti l’equipe medica del 118, ma per Angela Maria Gattavara era ormai troppo tardi. I soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso, che sarebbe sopraggiunto sul colpo dopo la caduta.

La drammatica notizia ha sconvolto l’intera comunità locale ed il mondo del calcio. Numerosi i messaggi di cordoglio per Attilio Perotti che in carriera ha vestito le maglie di Parma e Genoa e, divenuto allenatore, ha guidato, tra le tante Verona, Perugia, Genoa e Livorno.



Tra i vari messaggi anche quello del Livorno, l’ultima squadra che Perotti ha allenato. Il club sulla propria pagina Facebook ha scritto: “Ci stringiamo attorno ad Attilio Perotti, ex dirigente ed ex allenatore della squadra amaranto, per la scomparsa della moglie. La società esprime le più sentite condoglianze alla famiglia”.