“Una bellissima farfalla”. Martina Colombari, il maxi dress che fa sognare. Leggiadria ed eleganza – FOTO

Martina Colombari, una delle Miss Italia più apprezzate di sempre, accoglie l’autunno con degli scatti suggestivi da una location che porterà sempre nel cuore

Correva l’anno 1991 e una giovane ragazzina di soli 16 anni veniva incoronata come vincitrice del concorso di bellezza più prestigioso del nostro paese, Miss Italia. Si trattava di Martina Colombari.

Di anni ne sono passati trenta e, alla soglia del quarto di secolo, è una delle donne più affascinanti del panorama dello spettacolo italiano e il sole non è mai tramontato sulla sua carriera. Sposata dal 2004 con l’ex difensore del Milan, oggi dirigente sportivo, Billy Costacurta, non è mai stata travolta da scandali e chiacchiere fuori posto. Per lei ha sempre parlato il talento indiscusso, la raffinatezza e i molteplici impegni che l’hanno vista protagonista.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>“Grande Fratello Vip” scoppia la lite, volano parole grosse tra due prime donne

Martina Colombari: l’addio all’estate all’insegna dell’eleganza

Primissimi giorni d’autunno ma le temperature calde non vogliono farci dimenticare l’estate appena trascorsa. Martina Colombari si concede, così, gli ultimi trascichi di vacanza in una location suggestiva, il Falkensteiner Resort Capo Boi.

Le immagini che condivide sul suo profilo Instagram, seguito da una platea di oltre 1 milione di follower, sono un autentico tributo alla Sardegna, ai suoi panorami paradisiaci, alle spiagge libere dall’afflusso esorbitante di turisti che le hanno invase nei mesi scorsi.

“Tornerò presto… Promesso!” – scrive in didascalia, divulgando uno scatto che esprime libertà ed eleganza. Indossa un maxi dress azzurro che copre le sue forme scolpite ma che, con una piroetta immortalata all’improvviso, le consente di giocare con il tessuto e volteggiare in massima libertà, come un’allegra bambina.

LEGGI ANCHE –> Barbara D’Urso, il segno della croce prima di partire: il VIDEO mai visto

“Una bellissima farfalla” – scrive tra i commenti un utente. E ancora: “La mia preferita da sempre, stupenda”.

I fan di Martina Colombari saranno lieti di sapere che sarà possibile vederla dal vivo in uno spettacolo dopo la lunga sosta dovuta al Covid19. Dal 3 al 15 maggio 2022, insieme a Corrado Tedeschi, sarà protagonista al Teatro Manzoni di Milano della commedia di Éric Assous dal titolo “Montagne Russe”.