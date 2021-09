La conduttrice Mara Venier ha condiviso su instagram una foto dove indossa una maglia con la frase che pronuncia sempre, sembra un’addio

Mara Venier si è presentata in puntata a Domenica In con una maglia bianca con la scritta “Me so capita io”. La conduttrice recita spesso questa frase quando è in onda ed è esilarante, questo accade quando magari spiega qualcosa che non si capisce bene, oppure fa dei pensieri suoi che gli altri non comprendono e allora dice:”Vabbe me so capita io”. Nella didascalia infatti scrive:“Appunto me so capita io..quanta pazienza ci vuole…capita anche a voi??”. La foto con la maglia e i fiori fa pensare a un imminente addio. La Venier sta preparando i suoi fan ai saluti finali?

Mara Venier e il tenero ricordo con il marito

La conduttrice il 19 settembre ha condiviso una foto tenerissima che la ritraeva anni fa insieme a suo marito. Ha condiviso lo scatto in occasione dell’anniversario del loro primo incontro, che romantica. Ecco le parole che ha scritto al riguardo:“Il 19 settembre del 2000 ci siamo incontrati per la prima volta amore mio..sono passati 21 anni ed io ti amo sempre di più..sei tutto per me..amore…amicizia..stima…il mio punto fermo..il mio equilibrio (non sempre) insomma sei tutto quello che ho sempre cercato..una vera botta di culo averti incontrato quel 19 settembre di tanti anni fa”.

La Venier si divide tra carriera, marito e nipoti in questo periodo. Continua a condurre il suo programma Domenica In, anche se corrono voci che potrebbe essere l’ultimo anno. D’altronde la Venier ha la sua età ed è tempo di dedicarsi di più ai suoi affetti. Lei non ha mai mollato, nemmeno quando si è rotta la gamba l’anno scorso. Si presentava in studio con l’ingessatura e continuava come se nulla fosse. Una vera guerriera che per amore del suo lavoro ha sacrificato tanto. Forse però è arrivato il momento di passare il testimone. Lei ma moltissimo passare del tempo con il suo nipotino Claudio e vorrebbe avere più tempo per farlo.

Inoltre comincia ad avvertire stanchezza per i ritmi televisivi. Questa foto da lei pubblicata sembra quasi un preludio dell’addio che arriverà tra non poco tempo, forse a fine stagione. Per tutti sarà difficile accettarlo, dal momento che lei è uno dei volti della Rai più amati di sempre. Ma è giusto anche prendersi cura di se stessi e dei proprio affetti ad un certo punto.