“Young Royals”, in arrivo la seconda stagione: trama, cast e trailer ufficiale

Young Royals è pronto a tornare! Dopo il successo enorme della prima stagione, è finalmente giunta la notizia che tutti stavano aspettando

Young Royals è stata una delle serie che ha riscosso più successo quest’estate: appena uscita, ha fatto subito dei numeri sorprendenti. La trama racconta di Wilhelm, un giovane Principe di Svezia, che viene mandato dalla sua famiglia in un collegio lontano da casa dopo essere stato coinvolto in una rissa fuori da un locale. Qui, dove dovrebbe imparare le buone maniere e a mettere la testa a posto, conosce Simon. Un ragazzo che si ritrova a frequentare una scuola di questo prestigio solo grazie ad una borsa di studio. Per Wilhelm è più che naturale innamorarsi di lui, anche se questo finirà ovviamente per creeargli dei problemi.

Young Royals, in arrivo su Netflix la seconda stagione

The story continues… On Netflix in 2022! #YoungRoyals2

Infatti Wilhelm si ritrova ben presto ad essere il Principe ereditario, e questo non si coniuga bene con la sua omosessualità. Così si ritrova a dover rinunciare a questo amore per pensare al dovere. Il finale della prima stagione ha lasciato tutti con l’amaro in bocca, ma la notizia che tutti stavano attendendo è finalmente arrivata: la serie è stata rinnovata e, nel 2022, uscirà la seconda stagione. Proprio in questi giorni i due attori protagonisti, Omar ed Edvin, sono a Berlino insieme e fare dei lavori insieme per questa nuova stagione che sta per cominciare. I fans della serie non vedono l’ora di vedere cosa succederà tra i due personaggi: riuscirà Wilhelm a trovare un modo per essere sia Principe, e sia se stesso accanto al ragazzo che ama?

La prima serie è terminata durante le vacanze di Natale, e tutti in questi giorni si stanno domandando se Netflix deciderà di far uscire la seconda a gennaio così da poter seguire la stessa nostra linea temporale.