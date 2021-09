Genoa – Verona le pagelle e il tabellino della partita

Le pagelle e il tabellino della gara utile per la sesta giornata di Serie A tra Genoa e Verona, appena terminata.

E’ andato in scena, questa sera, al Luigi Ferraris, uno degli anticipi di questa sesta giornata di campionato.

Gli uomini di Ballardini, reduci del pareggio 2-2 contro il Bologna nell’ultimo turno infrasettimanale, ospitano la squadra gialloblu rivitalizzata dal neotecnico Igor Tudor che nelle ultime due gare ha conquistato i suoi primi quattro punti in classifica vincendo con la Roma 3-2 e pareggiando, mercoledì sera, 2-2 con la Salernitana.

All’8′ gli ospiti passano in vantaggio: Faraoni offre un ottimo traversone all’interno dell’area di rigore per Simeone. L’attaccante argentino salta più in alto di tutti e batte con un preciso colpo di testa Sirigu.

Al 49′ raddoppia il Verona grazia a un calcio di rigore procurato da Simeone per un fallo in area di Maksimovic: batte Barak che spiazza Sirigu.

Al 76′ il Genoa accorcia le distanze grazie a un calcio di rigore trasformato da Criscito, concesso dopo un fallo di mano in area di Dawidowicz.

Il gol del pareggio rossoblù arriva all’80’ grazie a un gol di Destro: sugli sviluppi di calcio di punizione dalla trequarti, Destro batte Montipò con un preciso colpo di testa e pareggia i conti. Finale incandescente a Marassi.

All’85’ ribalta incredibilmente il risultato al Ferraris, Mattia Destro che firma il 3-2 in contropiede con un tocco sotto a scavalcare Montipò. Il tutto con la bottiglietta dell’acqua in mano che non aveva fatto in tempo a lasciare.

Ma al 91′ il Verona pareggia definitivamente i conti con Kalinic che riceve un ottimo pallone all’interno dell’area di rigore: il croato stacca di testa e batte Montipò. 3-3 a Marassi, risultato ancora in parità.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Spezia-Milan 1-2, Maldini e Diaz regalano la vetta ai rossoneri

Genoa – Verona: pagelle e tabellino

Reti: 8′ Simeone, 49′ Barak, 77′ Criscito, 79′ Destro, 85′ Destro, 91′ Kalinic GENOA (3-5-2) : Sirigu 7; Biraschi 6 (64′ Ghiglione 6), Maksimovic 5, Criscito 7; Cambiaso 5 (46′ Pandev 6,5), Melegoni 5,5 (46′ Behrami 6), Badelj 5, Rovella 6,5, Fares 5,5; Kallon 5 (58′ Ekuban 5,5), Destro 8. A disposizione: Semper, Sabelli, Vanheusden, Bani, Vasquez, Bianchi, Hernani, Touré. Allenatore: Ballardini. VERONA (3-4-1-2): Montipò 6; Dawidowicz 5,5, Günter 5, Casale 6,5; Faraoni 6,5 (74′ Magnani 5,4), Tameze 6 (66′ Bessa 5,5), Ilic 6,5, Lazovic 5,5 (46′ Sutalo 5,5); Barak 7; Simeone 7 (65′ Kalinic 7), Lasagna 5,5 (83′ Caprari sv). A disposizione: Pandur, Berardi, Cetin, Ceccherini, Cancellieri, Ragusa, Hongla. Allenatore: Tudor. AMMONITI: 49′ Maksimovic, 53′ Behrami, 54′ Pandev, 57′ Gunter ARBITRO: Daniele Doveri di Roma 1

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Genoa, termina l’era Preziosi: il Presidente vende il club dopo 18 anni

Nella prossima giornata il Genoa affronterà in trasferta la Salernitana nel primo anticipo di sabato 2 ottobre alle 15:00. Il Verona, invece, ospiterà lo Spezia, domenica 3 ottobre alle 18:00.