Elettra Lamborghini è davvero inarrestabile sui social network: la nota ereditiera ha postato uno scatto in cui si piazza davanti allo specchio senza vestiti. Le sue forme esplosive sono uno spettacolo per gli occhi.

L’estate, e in particolare le vacanze, per Elettra Lamborghini sembrano non finire mai. La nota ereditiera, dopo aver girovagato tra Montecarlo e la Grecia, sceglie l’ennesima meta da urlo. Questa volta, però, non viaggia con le amiche (con Ludovica Pagani a Mykonos ha fatto faville), ma bensì con suo marito Afrojack.

La coppia compie un anno di matrimonio: il grande evento si è tenuto il 26 settembre del 2020 in una splendida location sul Lago di Como. I coniugi hanno deciso di festeggiare il loro anniversario alle Maldive. Questo pomeriggio, la nativa di Bologna ha mostrato ancora il suo fisico con uno scatto da capogiro pubblicato tra le stories di Instagram.

Elettra Lamborghini mostra le sue curve pericolose: lo scatto davanti allo specchio è strabiliante

Elettra sta trascorrendo giorni meravigliosi alle Maldive. I followers hanno ammirato le sue stories incredibili: questa meta tropicale è stupefacente ed è letteralmente un sogno per tantissime persone. In uno dei contenuti piazzati su IG, la nota ereditiera mostra il suo fisico con naturale disinvoltura.

Il costume è molto raffinato e non è volgare. Nonostante ciò, il suo décolleté prosperoso è contenuto con estrema fatica. La ‘Regina del Twerkin’ ha ovviamente uno scatto di coscia magnifico e le sue gambe conquistano la scena.

Elettra, qualche giorno fa, ha avuto un brutto incidente. Mentre era al maneggio, un cane ha deciso di mordere uno dei suoi glutei, lasciando dei segni pazzeschi sulla natica. La classe 1994, ovviamente, mostrò i segni del morso ai suoi followers pubblicando subito la fotografia in rete che divenne in breve tempo virale.