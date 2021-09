Cecilia Rodriguez catalizza tutti gli occhi su di sé: alla Milano Fashion Week è la regina indiscussa di classe e sensualità

Cecilia Rodriguez pronta a diventare mamma? Pare che per lei, finalmente, i tempi siano maturi. La sorella di Belen negli scorsi giorni, a Milano, ha fatto le prove con la sua nipotina, Luna Marie, la figlia della sorella nata dalla relazione con Antonino Spinalbese.

La zia Cecilia ha trascorso un intero giorno con la piccola facendo da baby sitter ed è stata pizzicata dal settimanale Gente. Se l’è cavata molto bene ed i ben informati dicono che sia arrivato il momento di mettersi alla prova in prima persona. La relazione con Ignazio Moser va a gonfie vele, la casa nuova a Milano è pronta e anche spaziosa, manca solo l’arrivo di un bebè.

NON PERDERTI ANCHE — > “Vengo con te questa notte”, Zoe Cristofoli scollatura diabolica e senza reggiseno: che spettacolo – FOTO

Cecilia Rodriguez superlativa, il rosso intriga

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

NON PERDERTI ANCHE — > “Ma come fai?”. Giulia De Lellis si risveglia senza vestiti, record di likes FOTO

Strega tutti su Instagram Cecilia Rodriguez. La bella sorella di Belen ha condiviso alcuni momenti della sua giornata alla Fashion Week di Milano ed i suoi fan sono letteralmente impazziti per lei.

Insieme al suo Ignazio Moser ha presenziato alle sfilate di moda nel capoluogo lombardo attirando tutti gli occhi su di sé. È l’anno delle coppie vip al lato delle passerelle dei più grandi marchi del Made in Italy dell’alta moda e loro due non potevano certo mancare.

Per Giuseppe Zanotti la showgirl ha scelto un abito rosso da favola. Lungo, quasi fino ai piedi, a maniche lunghe con chiusura laterale, che segna e mette in evidenza tutte le belle forme di Cecilia. Un abito in seta che le calza a pennello con uno spacco vertiginoso che mostra le sue gambe da sogno.

Pochette tra le mani e sandali altissimi in nero. La compagna di Ignazio Moser posa prima accanto a degli specchi e poi ci mostra la sua passerella.

Le gambe si incrociano, lo spacco sale e l’inquadratura dall’alto fa volare i pensieri proibiti dei suoi follower. “Superlativa sempre” dice uno dei tanti commenti che arrivano sotto il suo post.