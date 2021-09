Melita Toniolo sconvolge i fan in un mini dress scollatissimo iper sensuale. L’abito in latex esibisce le gambe in primo piano: esplosiva bellezza

Ha reso indimenticabile la settima edizione del “Grande Fratello” nel 2007, dove ha dato un’ulteriore svolta alla sua già avviata carriera da modella, ottenendo il clamoroso successo. Melita Toniolo delizia le fantasie del pubblico proprio dalla sua permanenza nella casa più spiata d’Italia, alla quale sono seguite diverse altre partecipazioni a noti programmi televisivi.

“Lucignolo”, “La Talpa”, “Quelli che il calcio e…”, “Candid Camera Show”, “Colorado”, “Paperissima” e in ultimo “All Toghether Now”, sono solo alcune delle sue esperienze nell’ambito dello spettacolo, dove ancora oggi continua a riscuotere notorietà. Molto seguita e apprezzata dai numerosi fan, rivela questo aspetto anche sui social, in particolare su Instagram, totalizzando il numero di 1,2 milioni di followers.

Nonostante sia trascorso molto tempo dall’esordio, la bellezza della showgirl è rimasta invariata, come si evince dagli scatti davvero mozzafiato che posta. Lo dimostrano le foto dell’evento a cui ha preso parte nella serata di ieri, in un look decisamente intrigante, per esibire ancora una volta la sua capacità di osare e sedurre.

Melita Toniolo, look da urlo: seduzione pura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MELITA TONIOLO (@melitatoniolo)

Melita Toniolo non poteva proprio mancare alla Milano Fashion Week, per un evento Sunday Riley dedicato all’eleganza e al beauty. L’occasione richiedeva senza dubbio in certo dress code, che la showgirl ha saputo offrire uscendo dagli schemi, per stupire e ammaliare lo spettatore.

Simbolo di sensualità indiscusso, la conduttrice supera ancora una volta le aspettative, osando con il suo outfit decisamente azzardato ma azzeccatissimo. Seducente ed elegante nello stesso tempo, il tema del suo look è completamente il rosa, indossato in un abito effetto vinile che rende magnetica la sua visione.

Cortissimo e scollato, evidenzia le gambe da capogiro e stuzzica la fantasia rivelando le curve procaci. Sceglie sapientemente di abbinare le décolleté nude, optando come acconciatura per una raffinatissima coda alta che celebra i suoi magnifici lineamenti.

I fan rimangono totalmente stupiti dalla sua inaspettata proposta, che commentano di seguito al post: “Melita, c’è un limite a tutto”, “Stupenda e affascinante”, “Splendida”.